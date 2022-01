La drogue plus fort que tout

Il avait braqué une station service pour s'acheter des produits stupéfiants. A l'audience, il avait argué qu'il ne consommait plus. Mais, le 4 décembre dernier, il a été arrêté au péage d'Haudricourt, dans la voiture de son co-prévenu de 23 ans, ostréiculteur à Isigny. Dans le filtre à air : 109 g d'héroïne et 300 g de produit de coupage qu'ils venaient d'acheter à Maastricht (Pays-Bas).



Il avait évité les Assises

Dans la chaussette du conducteur également, 10 g de cocaïne. “ Qu'avez-vous compris du sursis mise à l'épreuve ? ”, a interrogé la présidente. “ Pourtant, le 23 septembre, nous vous avons déjà expliqué que vous aviez évité les Assises alors qu'en fait, vous aviez en fait commis un braquage ! ”. “ La drogue, c'est plus fort que tout ”, a répondu Teddy Couture. Son co-prévenu, Vincent Gigan, primo délinquant, a écopé d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, sans mandat de dépôt. Teddy, avec ce nouveau délit durant sa mise à l'épreuve a été condamné à 15 mois d'emprisonnement immédiats. Viennent tout de suite s'y ajouter les un an dont il avait hérité en septembre dernier.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire