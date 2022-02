Paris (AFP). Vague de froid en France: six morts

Trois morts en région parisienne, un sur la Côte d'Azur, un dans l'Aveyron et un autre dans le Nord : la vague de froid qui frappe une grande partie de la France a tué au moins six sans-abri, malgré un renforcement des capacités d'accueil des plus démunis. Un homme de 50 ans a été trouvé dimanche soir à Paris par les services de secours en état d'hypothermie sur une place du XIIe arrondissement. Une autopsie est en cours mais, selon la mairie de Paris, il est "manifestement" mort à cause du froid. Deux autres SDF, qui avaient trouvé refuge dans un squat en Seine-et-Marne pour se protéger des températures glaciales, sont morts dans un incendie mardi matin, vraisemblablement après avoir tenté de faire un feu, selon la police. A Rodez, un sans-abri belge de 42 ans a été retrouvé mort mardi midi dans un chantier où il s'était abrité. Même la Côte d'Azur n'est pas épargnée : à Mandelieu-la-Napoule, le corps d'un autre sans-abri belge de 46 ans avait été découvert dimanche sous sa tente, a annoncé mardi la préfecture. "Le froid, combiné à l'alcoolémie" et à un vent glacial semblent à l'origine du décès. La veille, un jeune de 29 ans qui, selon la préfecture, avait plusieurs fois décliné "les propositions d'hébergement" du SAMU social, était trouvé inanimé à Douai, dans le Nord. La chute attendue des températures et l'instauration d'un niveau de vigilance orange dans différents départements ont conduit de nombreuses villes à augmenter leurs capacités d'hébergement d'urgence. La préfecture de Paris a ouvert mardi 50 nouvelles places au bénéfice des familles dans l'est de la capitale. En Ile-de-France, 1.454 places sont disponibles dont 752 à Paris. La préfecture du Nord a mis en place 300 places d'hébergement en plus des 11.600 existantes tout au long de l'année. En Gironde, 860 places d'hébergement sont ouvertes, pour un taux d'occupation de 93%. A Toulouse, la mairie a déclenché l'ouverture de 72 lits d'urgence dans deux structures municipales, qui ont accueilli au total 51 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Selon le responsable d'un des centres, certains sans-abri préfèreraient aller dans des squats où ils n'ont pas à se plier aux règles du foyer d'urgence, comme de se lever à 06H00 par exemple. - 'On attend -5°C pour ouvrir des places' en plus - Le nombre de sans-abri en France a "explosé" (+44%) en 11 ans dans les moyennes et grandes agglomérations, avec 112.000 SDF, dont 31.000 enfants, recensés en 2012, selon la dernière étude de l'Insee publiée en novembre. Et les places manquent : en novembre, sur 17.000 personnes ayant appelé le 115 dans 37 départements, plus de 9.000 sont restées sans solution, selon le baromètre de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (Fnars) publié la semaine dernière. Florent Gueguen, directeur général de la Fnars, a dénoncé "un manque d'anticipation et de préparation de la part du gouvernement". "On fait une gestion au thermomètre: on attend qu'il fasse -5°C pour ouvrir des places supplémentaires alors que les locaux existent et que les associations sont prêtes à accueillir le public", regrette-t-il. Christophe Louis, président de l'association "Les Morts de la rue", rappelle qu'il y a "des décès tout au long de l'année", et demande que "les places ne soient pas seulement ouvertes en période hivernale, mais tout au long de l'année". La ministre du Logement Sylvia Pinel a demandé aux préfets et aux associations que les places d'hébergement d'urgence ouvertes l'hiver ne soient pas fermées avant la fin de la trêve fin mars, "même en cas d'amélioration des températures". Interrogée sur Europe 1, la ministre a déploré "des situations terribles et dramatiques", et assuré que le gouvernement n'a cessé "d'essayer de pérenniser des solutions alternatives". "Même si on ne peut que constater que ces moyens renforcés ne suffisent pas à répondre à l'ensemble des demandes", a-t-elle ajouté.

