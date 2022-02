Montrouge (AFP). Sans-abri: Valls appelle les Français à la vigilance et à la solidarité

Manuel Valls a appelé mercredi les Français à la "vigilance, la solidarité et la générosité" face au phénomène des sans-abri, soulignant que le gouvernement était "mobilisé" pour assurer leur accueil. "Les Français doivent faire preuve dans ces moments-là de vigilance, de solidarité et de générosité", a déclaré le Premier ministre devant la presse à l'issue d'une visite au centre d'hébergement Romain Rolland du Samu social à Montrouge (Hauts-de-Seine). "Chacun peut connaître cette situation. Nous devons donc être très attentifs à celui ou à celle qui se trouve dans cette situation", a-t-il insisté. Le gouvernement est mobilisé et n'attend pas qu'une actualité dramatique s'impose". "Nous disposons de 105.000 places. C'est 6.000 de plus qu'à la fin de l'année 2013 et en fonction de l'évolution de la situation, d'autres places" sont disponibles, a-t-il poursuivi. Mille cinq cents places ont ainsi été ainsi ouvertes en Ile-de-France depuis le 1er novembre, a indiqué le chef du gouvernement, en précisant que 110 millions d'euros de crédits supplémentaires avaient également été débloqués. "Jamais un gouvernement n'a mis autant de moyens pour venir en aide aux plus fragiles. Et pourtant, tous les travailleurs vous le diront, il manque encore des places. Il faut en faire davantage", a relevé Manuel Valls. La vague de froid en France a tué au moins six SDF ces derniers jours.

