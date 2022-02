Melun (AFP). Deux SDF meurent dans l'incendie d'un squat en Seine-et-Marne

Deux personnes sans domicile fixe ont péri mardi matin dans l'incendie d'un squat à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) dans lequel ils s'étaient réfugiés à cause du froid et où ils ont vraisemblablement tenté de faire un feu, a-t-on appris de source policière. L'incendie s'est déclaré vers 5H30 dans ce bâtiment désaffecté situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale. "Les corps de deux hommes, deux SDF, ont été retrouvés carbonisés à l'intérieur. Nous pensons qu'ils s'étaient réfugiés là à cause du froid", a déclaré cette source à l'AFP. Le feu a été circonscrit vers 9H30 et "l'enquête démarre tout juste", a-t-elle poursuivi. "Les circonstances de l'incendie sont encore inconnues mais nous pensons qu'ils auraient pu tenter d'allumer un feu ou un poêle." Les victimes, âgées "d'une trentaine d'années", n'ont pas encore été identifiées. "Ils n'étaient pas connus de la justice, n'avaient jamais eu d'ennuis dans le voisinage. Leurs visages étaient connus mais personne n'a pu nous donner leurs noms pour le moment", a ajouté la source. La vague de froid qui frappe depuis quelques jours la France a déjà fait trois autres victimes sans-abri. Dimanche soir, un homme de 50 ans découvert "en état d'hypothermie", près d'une place du XIIe arrondissement de Paris, est mort peu après. Dimanche matin, c'est à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), qu'a été retrouvé un sans-abri belge de 46 ans, mort dans sa tente. Samedi, un jeune sans domicile fixe de 29 ans avait été trouvé inanimé à Douai (Nord) et avait succombé, vraisemblablement d'hypothermie également, quelques heures plus tard.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire