Pengkala Chepa (Indonésie) (AFP). Malaisie: des sinistrés contraints au pillage en attendant les secours

Des régions entières sous l'eau, des sinistrés contraints au pillage pour survivre et de nouvelles pluies de mousson en vue: les inondations qui frappent le nord de la Malaisie, les pires en 30 ans, ont fait au moins huit morts et 160.000 déplacés. Le Premier ministre Najib Razak a annoncé dimanche une aide d'urgence supplémentaire de 500 millions de ringgits (118 millions d'euros) pour secourir les habitants des provinces du Kelantan, Terengganu et Pahang, isolés, privés de nourriture et d'eau potable. Najib Razak avait été fortement critiqué après la publication dans les réseaux sociaux et les médias de photos le montrant en train de jouer au golfe à Hawaï avec le président américain Barack Obama. Il a finalement écourté ses vacances et s'est rendu samedi dans les zones touchées. Huit personnes ont péri dans les inondations, selon le dernier bilan des autorités, et 160.000 personnes ont été affectées à des degrés divers, dont 8.000 seraient totalement coupées du monde dans l'Etat du Kalentan. "Le pays a un besoin urgent d'hélicoptères" pour évacuer les localités submergées ou apporter des vivres aux populations nécessiteuses, a déclaré le vice-ministre des Transports, Aziz Kaprawi. Vue du ciel, la capitale de l'Etat, Kota Bharu, près de la frontière avec la Thaïlande, n'était plus qu'un immense lac boueux. La ville n'a plus d'électricité et les résidents n'ont par endroit d'autre recours que de piller les magasins d'alimentation pour se nourrir. "Notre maison est complètement inondée", témoignait Ahmad Wajih Saifullah, un ingénieur de 25 ans retourné au Kelantan pour emmener ses parents âgés et malades dans la capitale Kuala Lumpur. "Ma mère souffre de tension artérielle et de diabète. Elle a perdu tous ses médicament en fuyant". La situation pourrait encore s'aggraver dans les jours à venir avec l'arrivée annoncée d'un nouveau front pluvieux. "Nous nous attendons à de nouvelles précipitations importantes suivies de vents forts" au début de la semaine, a indiqué à l'AFP un responsable de l'agence météorologique malaisienne. Dimanche, le Premier ministre a défendu sa "diplomatie du golf", arguant qu'il lui était "délicat de décliner" une invitation du président américain. Pour nombre de sinistrés toutefois, la mobilisation qu'ils jugent tardive des autorités est encore très insuffisante. "Les 500 millions de Najib ne suffisent pas. Il y a trop de victimes", a indiqué à l'AFP Tuan Sri Kuning. "Le centre de secours est très sale, il n'y a pas de collecte d'ordures et c'est infesté de moustiques. Nous n'avons pas beaucoup d'eau". Des inondations frappent chaque année la Malaisie pendant la saison des pluies, contraignant les autorités à évacuer des dizaines de milliers de personnes.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire