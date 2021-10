Cannes (AFP). Côte d'Azur: 1.800 foyers toujours privés d'électricité, le trafic SNCF très perturbé

Un peu plus de 1.800 foyers sont toujours privés d'électricité et le trafic ferroviaire est toujours très perturbé, mardi matin, après les inondations de samedi qui ont fait vingt morts et deux disparus sur la Côte d'Azur. Le bilan humain mardi matin était inchangé, les autorités continuant de rechercher deux Allemands portés disparus. Les services de secours, de voirie, et les habitants des communes les plus touchées, Cannes, Antibes, Mandelieu-la-Napoule, Biot, Vallauris, Mougins continuaient les nettoyages et les remises en état mardi matin. Vers 08H30, 1.200 foyers étaient sans courant à Mandelieu, 570 à Cannes et 66 à Antibes, indique la préfecture, qui réitère ses "consignes de grande prudence concernant les coffres électriques et les câbles à terre". Le trafic ferroviaire restait lui très perturbé entre Les Arcs dans le Var et Nice. Seul un TGV, contre une dizaine habituellement, pourra se rendre à Nice depuis Paris. Tous les autres s'arrêteront à Toulon, a-t-on appris auprès de la SNCF. La circulation des TER est également très difficile dans le département des Alpes-Maritimes: il n'y a notamment aucun train entre Grasse et Cannes, remplacé par des cars et seulement quatre allers-retours entre Marseille et Nice. La compagnie ferroviaire doit faire face à "de graves dommages" dans la gare de Cannes, de "gros dégâts sur les voies entre Saint-Raphaël (Var) et Cannes" et des "arbres tombés sur les voies entre Grasse et Cannes". En conséquence, les trains ne circulent que sur une seule voie sur une vingtaine de kilomètres, avec une signalisation défaillante, qui oblige à limiter la vitesse des rames à 30 km/h. La SNCF espérait récupérer une partie de la seconde voie dans la journée et prévoyait un retour progressif à la normal d'ici samedi au plus tôt. Le lycée Jules-Ferry à Cannes devait rester fermé mardi, tout comme le collège des Mûriers, également à Cannes, qui ne devait rouvrir que jeudi, indiqué pour sa part l'académie de Nice. Une quinzaine d'écoles maternelles et primaires étaient également fermées ou perturbées dans les communes de Cannes, Valbonne, Biot, Vallauris et Mougins. Les communes "s'efforcent de mettre en place un accueil pour les élèves", précise l'académie.

