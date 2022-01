Kaboul (AFP). A Kaboul, la fête est bel est bien finie pour les expatriés

Le court de tennis est désert, il n'y a plus de piqueniques à la campagne ni de soirées piscine alcoolisées au restaurant français. A Kaboul, l'époque festive et insouciante de l'après 2001 est bien finie pour les expatriés occidentaux, de plus en plus menacés. Cette année, des attentats réguliers dans des lieux fréquentés par les étrangers, le dernier au centre culturel français de Kaboul il y a dix jours, ont mis fin aux illusions de nombreux étrangers vivant à Kaboul, accusés par les rebelles talibans de complicité avec le gouvernement pro-occidental. A quelques jours de la fin de la mission de combat de l'Otan qui soutient le fragile gouvernement, ouvrant une période d'incertitude, ceux qui n'ont pas plié bagages se sont quasiment tous retranchés dans des complexes fortifiés et ne sortent plus guère. "Il y a encore un an, j'employais 28 personnes. Aujourd'hui ils ne sont plus que 8", explique une gérante de restaurant, en taisant son nom pour raison de sécurité. "Moi je ne partirai pas car je suis mariée à un Afghan, mais nous avons très peur". "Avant, on avait beaucoup d'ONG, des ambassades. Mais maintenant, tout leur est interdit", dit-elle en montrant sa salle désertée à l'heure du déjeuner. Il y a encore quelques années, et aussi étonnant que cela puisse paraître dans ce pays musulman très conservateur, pauvre et en conflit, Kaboul vibrait d'une intense vie nocturne mêlant des centaines de jeunes expatriés employés d'ONG, diplomates, gardes du corps bodybuildés, journalistes et consultants divers. - Alcool, drague et DJs - Les nuit du jeudi au vendredi, avant le jour de relâche hebdomadaire local, en étaient le paroxysme, avec leur cortège d'alcool à volonté, de plus ou moins bonne qualité, de DJs aux platines jusqu'au petit matin et de couples qui se faisaient et se défaisaient, sous l??il parfois stupéfaits des gardes afghans chargés de filtrer les entrées. Mais cette bulle festive incongrue, dans ce pays où la majorité de la population n'a pas vu la couleur de centaines de millions de dollars d'aide dépensés par l'Occident à partir de 2001, en partie pour payer les expatriés, a bel et bien éclaté. "L'époque des grandes soirées est finie depuis un bout de temps", souligne l'Italienne Francesca Recchia, éditrice d'ouvrages sur la culture afghane. "Il y a beaucoup moins d'étrangers et on ne voit guère plus ceux qui sont restés. Beaucoup ont peur". Pour certains, la goutte de trop date de janvier dernier, lorsqu'un commando taliban a attaqué le restaurant La Taverne du Liban, très populaire chez les expatriés. Il y eu 21 morts, dont 13 étrangers. Dans le quartier de Qala-e-Fatullah, le restaurant l'Atmosphère, lieu de ralliement préféré des Français de Kaboul célèbre pour ses soirées endiablées qui s'achevaient régulièrement dans la piscine, a lui aussi fermé. Ce repaire "bobo" connut ses années fastes entre 2005 et 2008, qui ont directement inspiré le sitcom télévisé français à succès "Kaboul Kitchen". "Tous les jeudi et vendredi soirs, il y a avait des soirées avec des centaines de gens", se rappelle la journaliste américaine Courtney Body. "C'était une atmosphère hédoniste. On n'avait pas de sentiment d'insécurité et cela n'avait rien à voir avec ce qu'on peut vivre dans nos pays, donc les gens aimaient cela. Ils se sentaient libres". Le vendredi, "on avait parfois l'impression que la fête durait toute la journée" autour de la piscine où "certains se retrouvaient immanquablement jetés à l'eau tout habillés, leur téléphone dans la poche". - "Bar secret" - Les expatriés ont également mis fin aux piqueniques du vendredi dans les environs de Kaboul, par peur des attaques ou enlèvements. Le Tennis club de Kaboul était un autre point de ralliement, chic car notamment fréquenté par des ambassadeurs. Il est aujourd'hui déserté, avec sa chaise d'arbitre qui pourrit sur ses pieds et son filet racorni. "Personne ne vient plus", explique un entraîneur en demandant à ne pas être nommé par peur des attaques. Ne restent plus que quelques lieux tels ce café chic et hyper-protégé vendant ses hamburgers 14 dollars (11 euros), ou un "bar secret" où la moindre canette de bière en coûte 12 (10 euros).

