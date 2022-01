Jalalabad (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: au moins 15 tués dans deux attaques, dont une visant l'Otan

Au moins 15 civils afghans ont été tués vendredi en Afghanistan dans deux attaques à la bombe, dont un attentat-suicide visant un convoi de l'Otan revendiqué par les rebelles talibans. Les deux attaques ont eu lieu dans les provinces de Nangarhar (est) et Ghazni (sud-est), deux régions très infiltrées par les talibans, qui combattent le gouvernement afghan et ses alliés de l'Otan depuis 2001. La plus sanglante a eu lieu sur une route de Ghazni, où une bombe a explosé au passage d'un minibus transportant de nombreux civils. "Au moins douze ont été tués, et le véhicule a pris feu", a déclaré à l'AFP Mohammad Ali Ahmadi, le gouverneur adjoint de la province. Vendredi matin toujours, au moins trois autres civils ont été tués dans un attentat-suicide à la voiture piégée visant un convoi de l'Otan près de l'aéroport de Jalalabad, principale ville de l'est du pays, selon le porte-parole de la police provinciale, Hazrat Hussain Mashriqiwal. Quatre civils ont également été blessés, a-t-il ajouté, en précisant que le bilan pourrait s'alourdir. Le docteur Najeebullah Kamawal, directeur de l'hôpital public provincial de Jalalabad, a de son côté fait état de quatre morts et 12 blessés. Cette attaque visant l'Otan a été revendiquée par le porte-parole de la rébellion des talibans, Zabihullah Mujahid, qui a affirmé que plusieurs soldats américains y avaient été tué ou blessés. Après avoir compté plus de 140.000 soldats au plus forte de l'intervention militaire occidentale en 2010, la force de l'Otan s'est progressivement retirée du pays. Elle n'en compte aujourd'hui qu'un peu plus de 12.000, la plupart américains, chargé d'encadrer et de former les forces afghanes dans leur lutte contre les talibans.

