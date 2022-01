Josselin (France) (AFP). Visite surprise de Manuel Valls à l'abattoir de porcs Gad

Manuel Valls a rendu une visite surprise vendredi à l'abattoir de porcs Gad à Josselin (Morbihan), symbole des difficultés de la filière agroalimentaire bretonne repris récemment par le groupe Intermarché, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Premier ministre, en visite en Bretagne depuis jeudi, a quitté Rennes très tôt et doit rencontrer le PDG de l'entreprise, puis les salariés. Son déplacement avait été tenu secret. "C'est un symbole de la Bretagne", a déclaré le Premier ministre en arrivant à l'abattoir. "C'est très important de soutenir l'ensemble de ces filières qui ont été en difficultés, qui ont encore des problèmes et ici ce qui a été fait de notre point de vue est exemplaire", a dit Manuel Valls. En février 2013, Gad était entré dans la tourmente et avait été placé en redressement judiciaire. La société avait alors décidé, avec l'accord du tribunal de commerce de Rennes, de recentrer son activité à Josselin, et de fermer son deuxième abattoir, à Lampaul-Guimiliau (Finistère). Avec la fermeture de deux autres sites, à Saint-Nazaire et à Morlaix, plus de 800 personnes avaient fait les frais en octobre 2013 de cette restructuration censée relancer l'activité. Pour autant, l'abattoir de Josselin a lui aussi connu des difficultés. Il a finalement été repris en octobre par la SVA Jean Rozé, filiale de production de viande du groupe Intermarché. Celle-ci s'est engagée à maintenir 530 emplois sur 755 et à injecter 20 millions d'euros sur le site. Manuel Valls était jeudi à Brest à l'occasion du premier anniversaire du Pacte d'avenir pour la Bretagne. Il poursuit sa visite dans la région, vendredi, à Rennes.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire