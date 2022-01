Déplacements doux : la Métropole rappuie sur la pédale

L’arrêt du service Vélo’R avait entraîné quelques mécontentements. Mais la Métropole n’entend pas délaisser le terrain des déplacements doux. Elle lance un appel à projets début 2015 pour faire émerger des services visant à encourager la pratique du vélo. Spécificité de cet appel : tout lauréat, porteur de valeurs propres à l’économie sociale et solidaire (ESS), devra inclure une partie réparation dans son projet.

Cyrille Moreau, en charge de l'ESS à la Métropole, illustre le chemin parcouru : "Vélo'R était un service, avec une mission de service public. Là, c'est différent. Nous sommes dans le cadre de l'ESS, avec un soutien aux entreprises avec des valeurs de solidarité et d'environnement. Nous associons activité économique (entreprises associées) et service public via les aides attribuées."

"La couverture du territoire est faible"

Cyrille Moreau, en charge de l’ESS à la Métropole, précise : “Aujourd’hui, seulement 2,5 % des transports quotidiens sont réalisés à vélo, nous voulons doubler ce taux voire tripler à long terme. Mais pour l’utiliser tous les jours, un vélo a besoin d’entretien. Malheureusement, la couverture du territoire en vélocystes est faible. Quand un cycliste crève, il doit parfois faire cinq ou six kilomètres pour pouvoir faire réparer son vélo.” Résultat : des vélos aux pneus dégonflés abandonnés dans les garages.

D’où l’idée d’un service qui pourrait allier location de vélos et entretien. Une enveloppe de 100 000 € par an est réservée aux lauréats. Les projets pourraient voir le jour dès l’été prochain.