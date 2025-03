Orne. Les acteurs économiques du territoire se mobilisent pour la construction d'une 2x2 voies entre Briouze et Sevrai

Et si le dernier tronçon de la quatre voies entre Flers et Argentan ne voyait pas le jour ? Contesté par des associations environnementales, le projet de mise en 2x2 voies de la route entre Briouze et Sevrai est toujours au point mort. Jeudi 27 mars, la Chambre du commerce et de l'industrie Ouest Normandie (CCI), soutenue par d'autres partenaires, a lancé une enquête pour montrer l'importance d'un tel axe routier. "Les deux tiers de cette 2x2 voies existent et fonctionnent. La dernière portion est très attendue", assure Tony Percy, élu à la CCI.

Le Collectif 924 s'oppose fermement au projet, notamment depuis qu'une espèce rare et protégée de scarabée a été découverte le long du tracé.

Gain de temps et sécurité

Reconnu d'utilité publique par le préfet de l'Orne en 2023, le tronçon de 19 kilomètres entre Briouze et Sevrai permettrait "un gain de temps d'environ 10 ou 15 minutes", selon la CCI. Pour Benoît Loret, directeur d'une entreprise de charpente dans le secteur, la 2x2 voies renforcerait surtout la sécurité routière. "On a une activité importante à Flers et Argentan. Chaque jour, j'ai 20 véhicules qui empruntent cette route, confie-t-il. Je la trouve très dangereuse, que ce soit lorsqu'il y a des conditions climatiques difficiles en hiver ou lorsqu'il y a du soleil, puisqu'on l'a en plein dans les yeux le matin", explique-t-il.

L'enquête menée par la CCI et ses partenaires vise à recueillir l'avis des entreprises du territoire quant à la pertinence d'une 2x2 voies entre Briouze et Sevrai. Ils espèrent obtenir plus de 500 retours, alors que le projet est porté devant le tribunal administratif par les associations environnementales.

"Développer l'économie du secteur"

Selon Stéphane Durand, conseiller technique à la CCI Ouest Normandie, la 2x2 voies est "essentielle pour un développement économique de notre secteur. Si on ne développe pas notre attractivité, la démographie de Flers va continuer à baisser", explique-t-il avant d'assurer que le développement économique de Sées n'aurait pas été possible sans la création de l'A28 et de l'A88.