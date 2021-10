Nairobi (AFP). Le président du Giec, accusé de harcèlement sexuel, démissionne en pleine année climat

Le président du Giec, l'autorité scientifique sur le réchauffement planétaire, a démissionné mardi après une plainte pour harcèlement sexuel, un épisode malvenu en cette année cruciale pour le climat mais qui ne devrait pas affecter la conférence de Paris, selon les observateurs. Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) a annoncé par un communiqué la démission de l'Indien Rajendra Pachauri, son président depuis 2002, trois jours après l'annonce d'une plainte déposée par une femme de 29 ans contre l'économiste de 74 ans. Celui-ci a été aussitôt remplacé par un président par intérim. "Le bureau du Giec s'est accordé mardi pour désigner, en conformité avec ses procédures, le vice-président Ismail El Gizouli comme président par intérim", a indiqué l'organisme de l'ONU, réuni cette semaine à Nairobi. "Les actions prises ce jour permettront que la mission du Giec, qui consiste à mesurer le changement climatique, se poursuive sans interruption", a estimé Achim Steiner, directeur du Programme des Nations unies pour l'environnement. "Nous nous attendons à une session productive à Nairobi cette semaine", a-t-il ajouté. Pour Laurence Tubiana, envoyée spéciale de la France chargée d'organiser la conférence de Paris, l'affaire ne devrait pas affecter ce grand rendez-vous de la fin de l'année, au cours duquel la communauté internationale est censée s'accorder sur la toute première entente mondiale visant à juguler le réchauffement climatique via la régulation des émissions de gaz à effet de serre. "Je ne pense pas que ça ait des conséquences sur Paris parce que le travail du 5e rapport (du Giec sur le climat, publié en 2013-14) est bouclé. Donc il n'y a pas de choses qui vont changer de ce point de vue", a-t-elle relevé mardi, interrogée par l'AFP. Le Giec synthétise les travaux de milliers de scientifiques de par le monde. Il ne fait pas de préconisations mais livre son constat et expose les options possibles pour l'avenir aux décideurs politiques, qui adoptent d'ailleurs un "résumé" du rapport. - Vie privée - Dans sa lettre de démission adressée mardi au secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon, M. Pachauri justifie son départ par la nécessité pour l'organisme d'avoir "une direction forte". "Le Giec a besoin d'une direction forte, du temps et de l'attention pleine et entière de son président dans un avenir immédiat, ce que, dans les circonstances actuelles, je pourrais être dans l'incapacité de fournir", souligne-t-il, sans évoquer l'affaire au coeur du scandale. L'économiste avait renoncé à participer à la réunion de Nairobi, contraint de rester à New Delhi pour répondre d'une plainte déposée par une chercheuse de son centre d'études - dont il a aussi démissionné mardi. La jeune femme l'accuse de harcèlement notamment via des courriels et des SMS, ce que l'intéressé nie, invoquant un piratage de son téléphone et de sa messagerie internet. Ses avocats ont demandé sa mise en liberté sous caution. Une nouvelle audition doit avoir lieu au tribunal le 26 février. Le mandat de M. Pachauri, qui devait s'achever en octobre, n'en est pas à son premier accroc. En 2007, le 4e rapport des experts contenait un certain nombre d'erreurs, affirmant notamment à tort que les glaciers de l'Himalaya "pourraient disparaître d'ici à 2035, voire avant". Cette fois cependant l'affaire est d'une autre nature, souligne Alix Mazounie, du Réseau Action Climat. "Ce n'est pas la vie privée des gens qui impacte la qualité des rapports du Giec", dit-elle, admettant qu'"il est possible que des climatosceptiques aux Etats-Unis soient tentés d?utiliser ce très mauvais argument pour ralentir la négocation. C?est de la munition pas chère". "Je suis sûre que les climatosceptiques peuvent toujours trouver des arguments n'importe où, mais là vraiment, ça n'a rien à voir avec le climat," abonde Mme Tubiana. Mardi, Rajendra Pachauri a renouvelé son offre de soutien au Giec: "Pour moi, la protection de la Terre, la survie de toutes les espèces et le caractère durable de nos écosystèmes est plus qu'une mission. C'est ma religion et mon dharma", qui dans l'hindouisme définit un devoir moral conformément à la loi universelle de la nature.

