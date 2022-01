Saint-Nazaire (AFP). Saint-Nazaire: les marins russes sont partis, sans navire Mistral

Le bateau-école Smolny a quitté jeudi vers 13H30 le port de Saint-Nazaire avec les marins russes arrivés en France en juin pour se former au maniement des navires militaires "Mistral" vendus par Paris à Moscou, sans le premier des deux navires vendus aux Russes. Le bâtiment de projection et de commandement (BPC) "Vladivostok" devait initialement être remis à Moscou à la mi-novembre, dans le cadre d'un contrat de 1,2 milliard d'euros pour deux navires signé en juin 2011 entre la Russie et DCNS. Mais sa livraison a été suspendue sine die par le gouvernement français en raison de la dégradation de la situation en Ukraine.

