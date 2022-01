Saint-Nazaire (AFP). A Saint-Nazaire, les marins russes repartent mais sans les Mistral

Les 400 marins russes arrivés en France en juin pour se former au maniement des navires "Mistral" vendus par Paris ont commencé jeudi à embarquer à Saint-Nazaire à bord de leur bateau-école, avant un départ qui semble exclure une livraison prochaine des bâtiments à Moscou. Après s'être mis en rang au garde-à-vous le long du quai, les marins en uniforme bleu et calot sur la tête ont commencé à embarquer en fin de matinée à bord du bateau-école Smolny avec lequel ils étaient arrivés en France. Ils ont auparavant replié un filet de volley-ball dressé entre deux conteneurs devant le bateau, sous les yeux de quelques journalistes. Puis peu avant midi équipés de leurs gilets de sauvetage oranges sur leurs uniformes, plusieurs marins russes ont démonté la passerelle d'accès. Les marins russes s'apprêtent à repartir sans le Vladivostok, le premier bâtiment de projection et de commandement (BPC) de type "Mistral" sur lequel ils ont été formés ces derniers mois. Le constructeur naval DCNS a annoncé mercredi que les marins allaient quitter Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avant les fêtes de fin de l'année et pour une durée indéterminée. Le Vladivostok devait initialement être remis à Moscou à la mi-novembre, dans le cadre d'un contrat de 1,2 milliard d'euros pour deux navires signé en juin 2011 entre la Russie et DCNS. Mais sa livraison a été suspendue sine die en raison de la dégradation de la situation en Ukraine. Le 4 septembre, sous forte pression américaine et de pays alliés membres de l'Otan, le président français François Hollande avait lié l'exportation de ce navire à un règlement politique en Ukraine. "Aucune date de livraison du Vladivostok ne peut être confirmée à ce stade", a ajouté le porte-parole de DCNS, sans pouvoir dire à quelle échéance les marins russes pourraient revenir prendre possession du navire. Le Smolny doit attendre la marée pour pouvoir quitter le port de Saint-Nazaire où la prochaine marée haute était prévue jeudi à 14h11.

