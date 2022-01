Tendance Live Alençon, la programmation du 24 janvier 2015

CHAWKI

Ce chanteur marocain est le protégé du producteur de Lady Gaga, le célèbre Red-One. L'été dernier, il chante avec Magic System sur le hit "Magic in the air" et signe l'un des hymnes de la dernière coupe du monde de football avec "Time of Our Lives". Son album sort en 2015 porté par le single "It's my life" avec Dr Alban.



MARINA KAYE

Gagnante de l'émission "La France à un Incroyable Talent" en 2011, cette jeune chanteuse a pris le temps de mûrir ses choix et son univers lors des premières parties de Florent Pagny et de Fréro Delavega, elle est devenue une Birdy ou une Lana Del Rey à la française, en s’appropriant l’anglais comme une langue maternelle dont elle joue résolument.



NICOM

Le normand de l'écurie My Major Company a fait du chemin depuis les bancs de l'école à Evreux. En juin 2011, les internautes produisent son premier album que Nicom défend sur scène durant 2 ans. Rentrée 2014, sa maison de disque lui fait découvrir les Millers Daughter (les sœurs jumelles sont signées chez My Major Company en Angleterre) le feeling passe immédiatement, Nicom s'immerge dans leur chanson "Undeniable", réécrit des paroles et le titre devient un trio franco-anglais de toute beauté.



LYLLOO

Sur le devant de la scène depuis 2008, sa carrière prend un nouveau tournant en 2011 aux côtés de Willy William, puis en 2012 sur le titre "Tu y yo" avec Matt Houston. Lylloo propose en ce moment de découvrir son 1er single "Loco", un hit qui regroupe des sonorités latino - dance au tempo cadencé.

ARNO SANTAMARIA

Après les premières parties des concerts de Gérald De Palmas et un passage remarqué dans l'émission "Rising Star" où il est arrivé en finale, en étant le seul candidat à proposer des chansons originales dont il est l'auteur et compositeur, cet artiste entier se lance dans la production d'un nouvel opus, un artiste à suivre dans les prochaines années.

FRERO DELAVEGA

Ces deux amis du bassin d'Arcachon jouent à l'unisson depuis quelques années, sur internet puis sur le plateau de l'émission The Voice. Ils ont su imposer leur style pop / folk et accorder leurs voix à merveille, c'est l'un des groupes qui a vendu le plus de singles en 2014. Leur premier concert en Normandie s'était déjà fait sur l'invitation de Tendance Ouest en juin dernier.

SOREL

Sorel s'inscrit dans la nouvelle vague des chanteurs de variétés françaises, influencé par Alain Souchon et Francis Cabrel, c'est aussi un fan des bandes originales de films d'Ennio Morricone ou de Paul Williams. Dans ses compositions, il arrive à mélanger ses influences aux sonorités actuelles emportant l'auditeur dans un mélange pop, folk et électro.



VIANNEY

C'est le petit prodige de la chanson française, à 23 ans cet ancien élève de l'école militaire de Saint-Cyr a conservé la rigueur militaire pour ciseler à la perfection ses propres chansons dans son album "Idées blanches". Depuis il a assuré les premières parties de Cats on Trees et 27 dates de la tournée de Florent Pagny. Entre chanson d’auteur et variété millésimée, la musique de Vianney construit des ponts qui n'existaient plus dans la chanson française.



CATS ON TREES

Ce duo pop / folk s'est formé en 2007, en 2010 ils sont lauréats du "Prix Découverte" du Printemps de Bourges, le 1er album sort en 2013. Le groupe se retrouve nommé aux Victoires de la musique 2014, catégorie « Album révélation de l'année » et parcourt la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Avec une rythmique inventive et une voix singulière, Cats on Trees a trouvé l’osmose idéale, le mélange de sons et de rythmes qui parle au corps et à l’âme.



JULIAN PERRETTA

Il est né il y a 23 ans à Londres, de parents musiciens, le célèbre producteur Mark Ronson (Robbie Williams, Adele, Maroon 5...) le découvre en 2007 et l'emmène sur une tournée européenne et américaine. Une fois aux Etats-Unis il écrit pour de nombreux artistes. En 2010, il sort son premier album, puis fait une tournée en Angleterre, Allemagne, France, Italie et rencontre le succès avec "Wonder Why" ou encore "Stich me up"... Cet été, il a collaboré avec le Dj Dimitri Vegas en écrivant le titre "Body Talk" qui cartonne lors du festival Tomoroland et vend près de 700 000 singles, le titre sortira en 2015 sur le marché américain.

LOUANE

Découverte dans The Voice saison 2 où elle arrive jusqu'en 1/2 finale, Louane a pris le temps de travailler sur son album, notamment avec l'auteur-compositeur Patxi Garrat et Dan Black du groupe The Servant. En septembre dernier, elle monte sur la scène du stade Pierre Mauroy de Lille pour chanter en duo avec Patrick Bruel. Louane écrit, compose et joue même la comédie dans « La Famille Belier » avec François Damiens et la normande Karin Viard.



MISSION CONTROL

Dans sa carrière David Hallyday a toujours alterné musique en groupe ou en solo, pour ce nouveau départ, il a déniché des musiciens avec qui partager les mêmes émotions, humaines et artistiques. Mission accomplie. En huit semaines de travail acharné et convivial, dans la plus grande liberté artistique, ils proposent un disque électro-pop spatial, épique et mélodique. Un album baptisé "Alive", dont les onze titres convergent tous autour du thème de la passion et de l'élévation. Aller plus loin, comme un leitmotiv que connaît bien David Hallyday, qu'il soit au volant d'un bolide des 24 heures du Mans ou aux commandes d'un studio d'enregistrement.

JULIE ZENATTI

Plus de 20 ans de carrière pour celle que le grand public a découvert dans Notre Dame de Paris sous les traits de Fleur-de-Lys. Julie a multiplié les expériences, les collaborations (Jean-Jacques Goldman, Lionel Florence, Da Silva, Akhenaton...). Elle écrit aussi pour les autres comme Chimène Badi et Patrick Fiori. Cette artiste au grand cœur s'engage auprès de nombreuses causes et associations dont Les Restos du Cœur et Les Voix de l'Espoir. En 2015, Julie Zenatti revient avec un nouvel album « Blanc ».