Paris (AFP). Philippot va porter plainte contre Closer

La présidente du Front national, Marine Le Pen, a annoncé vendredi que Florian Philippot allait porter plainte contre l?hebdomadaire people Closer qui a publié des photos du vice-président du parti en week-end avec un journaliste présenté comme "son ami". "Il va porter plainte et il fera condamner ce torchon", a déclaré Mme Le Pen, au cours d'une conférence de presse à Paris en fin d'après-midi, tout en estimant que M. Philippot n'avait "pas la moindre envie qu'on fasse de la publicité" pour l?hebdomadaire. "J'espère qu'il le fera condamner dans des proportions qui éviteront à cette presse de recommencer ce genre d'intrusion dans la vie privée dont j'ai été victime, dont mes enfants ont été victimes", a-t-elle ajouté, évoquant des "méthodes de voyous" qui "vont à l'encontre des grands principes de notre constitution." Sébastien Chenu, un ancien cadre de l'UMP qui a annoncé jeudi son ralliement à Rassemblement Bleu Marine de la présidente du Front National, a lui aussi réagi, jugeant "absolument abominable" la publication des photos. "J'aurais aimé qu'on entende toutes ces associations qui sont toujours si promptes à donner des leçons tout au long de l'année, dire quelque chose sur ce qui arrive à Florian Philippot", estimant comme Mme Le Pen que "si les juges se disciplinent à sanctionner cette presse à la hauteur des bénéfices qu'elle encaisse avec ce genre de papier malsain, on en serait certainement pas là." Le magazine people Closer a publié vendredi sur quatre pages des photos du vice-président du FN, Florian Philippot, à Vienne, en compagnie d'un "journaliste de télévision" dont le visage est flouté. L'hebdomadaire fait apparaître une photo de plus petite taille en une, et titre: "Oui à l'amour pour tous!"

