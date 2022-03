Nanterre (AFP). Tweets de Marine Le Pen et Gilbert Collard: enquête à Nanterre pour diffusion d'images violentes

Le Parquet de Nanterre a ouvert mercredi une enquête préliminaire pour "diffusion d'images violentes" après des photos d'exactions du groupe Etat islamique tweetées un peu plus tôt dans journée par Marine Le Pen et Gilbert Collard, a-t-il annoncé à l'AFP. L'ouverture de cette enquête fait suite à un signalement du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve auprès de la plateforme Pharos de la direction centrale de la police judiciaire, afin qu'elle "puisse se saisir de l'affaire". Marine Le Pen a notamment posté trois photos avec le texte "Daech c'est ça!": un homme vêtu d'une combinaison orange sous les chenilles d'un char, un homme vêtu de la même manière enflammé dans une cage, et un corps d'homme décapité avec la tête posée sur le dos.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire