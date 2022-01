Jérusalem (AFP). Un Palestinien attaque à l'acide des Israéliens dont des enfants (armée)

Un Palestinien a attaqué vendredi à l'acide et blessé un groupe d'Israéliens y compris des enfants en Cisjordanie, non loin de Jérusalem, a indiqué l'armée en précisant que l'assaillant avait été blessé par balle. "Selon des informations préliminaires, un Palestinien a attaqué un groupe de civils, dont des enfants, avec de l'acide" à un checkpoint près de Bethléem et d'un important bloc de colonies, selon un communiqué de l'armée. Le Palestinien, qui avait été pris en stop par une famille d'Israéliens près du checkpoint, a ensuite jeté de l'acide sur les passagers, le couple et leurs quatre filles, les blessant légèrement. Il a aussi essayé d'attaquer le père de famille avec un tournevis, a ajouté l'armée. Un civil israélien qui se trouvait sur place lui a tiré une balle dans la jambe alors qu'il tentait de s'enfuir, selon la même source. L'assaillant a été "neutralisé". Les services de secours israéliens ont fait état de six personnes légèrement blessées, outre l'assaillant modérément blessé par balle.

