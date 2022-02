L'agresseur âgé de 28 ans et originaire de Jérusalem s'est approché à pied d'un barrage routier israélien et a attaqué à coups de couteau un membre des services de sécurité qui a été évacué vers un hôpital. Ses collègues ont alors tiré vers l'attaquant et l'ont tué, a ajouté la police, sans préciser l'identité du Palestinien.