Madrid (AFP). A Madrid, l'acupuncture pour soigner des rapaces

Le patient ouvre ses grands yeux jaunes, mais reste silencieux lorsque Edurne Cornejo perce sa patte avec de fines aiguilles. Difficile de dire s'il est surpris. En tous cas, ce petit hibou d'Espagne de 25 cm n'en est pas à son premier contact avec l'acupuncture. Le volatile s'est blessé au dos, en heurtant une cheminée d'usine à l'est de Madrid, la capitale espagnole, située sur un plateau de quelque 700 mètres d'altitude, en pleine Sierra (montagne) de Guadarrama, où les rapaces sont nombreux. Il a ensuite été pris en charge à Brinzal, un centre de traitement de hiboux situé dans un parc de l'ouest de la ville. Médecine chinoise ancestrale, l?acupuncture est de plus en plus utilisée pour les animaux dans le monde selon la société d'acupuncture vétérinaire, créée aux Etats-Unis en 1974. Elle est ainsi recommandée pour les atteintes aux muscles et les problèmes d'articulation des animaux, de même que pour les maladies nerveuses, de peau, gastro-intestinales ou respiratoires. Le petit hibou git, semblant respirer de manière saccadée sous son plumage marron et blanc, quand les aiguilles s'enfoncent. "Lorsqu'il est arrivé, il ne tenait pas debout. Ensuite, il a commencé à faire des petits pas et désormais, il peut à nouveau voler", déclare fièrement la vétérinaire Edurne Cornejo. - Stimuler les mécanismes de guérison - L'animal a déjà bénéficié de dix séances d'acupuncture, à raison d'une par semaine. Ces séances "stimulent les mécanismes de guérison, sans effet secondaire" à la différence d?autres formes de médecine, explique-t-elle. La vétérinaire spécialisée dans l'acupuncture pour chiens et chats se rend régulièrement comme bénévole dans le centre d'accueil, afin de traiter les centaines d'oiseaux qui y sont amenés chaque année par le public. Ailleurs dans le centre, quelque 80 hiboux grand-duc, des chouettes et d'autres petits rapaces attendent de retrouver la liberté, dans de grandes volières couvertes où certains tentent de reprendre leur envol. Des poussins sont disposés sur des plateaux ça et là pour le repas des rapaces qui inclut aussi des souris. Environ 1.200 oiseaux sont amenés chaque année dans ce centre ouvert en 1989 et 70% guérissent et sont réintroduits dans leur milieu natural, selon la coordinatrice Patricia Orejas, qui précise que l'on y pratique l'acupuncture depuis six ans. "Nous offrons une guérison physique mais aussi psychologique", assure Patricia Orejas en regrettant que tous ne puissent pas retourner dans la nature. Ainsi, certains animaux s'habituent trop à la compagnie des hommes et ne peuvent plus s'adapter à la vie sauvage. Eire, une chouette de sept ans installée sur une branche dans une grande volière, et qui fixe les visiteurs avec de grands yeux noirs. Elle a été capturée et gardée comme animal domestique avant d'atterrir dans ce refuge. Elle serait incapable de survivre dans la nature. - Apprendre à reconnaître le danger - L'équipe de Mme Orejas applique aux hiboux des méthodes visant à stimuler leurs défenses naturelles en leur enseignant quels animaux sont leurs prédateurs. Les volatiles sont ainsi amenés à observer des souris vivantes mais aussi des aigles. On leur fait entendre des enregistrements de hibou donnant l'alerte afin de les associer au danger. Grâce à ces techniques, en quelques mois ces rapaces peuvent retrouver la nature et reprendre leur rôle dans l?écosystème en mangeant rongeurs, insectes, serpents et autres nuisibles.

