Papeete (AFP). Polynésie: Flosse mis en examen dans une affaire de détournement de vaisselle

Les ennuis judiciaires continuent pour Gaston Flosse: l'ex-président de la Polynésie française a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, jeudi, après la découverte à son domicile de la luxueuse vaisselle de la présidence locale. Des assiettes en porcelaine de Limoges portant les armoiries de la Polynésie française, de l?argenterie et des verres en cristal, pour un montant de "6 millions de francs Pacifique" (50.000 euros), ont été amenés à son domicile par sa compagne après la perte de ses mandats, selon le Parquet. Gaston Flosse, 83 ans, et sa compagne encourent sept ans d?emprisonnement et 100.000 euros d?amende pour recel de détournement de biens publics commis par particulier en état de récidive légale. Déjà inéligible avant cette affaire et déchu de ses mandats de président de la collectivité et de sénateur (dvd), le "vieux lion", comme on le surnomme en Polynésie, ne peut plus, en vertu de son contrôle judiciaire, se rendre à la présidence et à l?assemblée, où il occupe un poste de conseiller de son groupe politique. Cette mesure lui interdit également de rencontrer certaines personnalités politiques. Avant son placement en garde à vue jeudi matin, Gaston Flosse assurait être en possession des factures de ce service qu?il considère comme une propriété personnelle. Pour le procureur José Thorel, au contraire, ce service a été offert par des associations culturelles chinoises "à la présidence, en tant que personne morale, et non au président", comme l?indiquent les factures. De plus, les frais de transport et de douanes ont été réglés par la présidence. Selon M. Thorel, "il ne fait aucun doute qu?il s?agisse de mobilier public". Gaston Flosse avait perdu tous ses mandats le 5 septembre, après avoir été condamné à trois ans d?inéligibilité dans une affaire d?emplois fictifs. Quelques jours après, selon le Parquet, sa compagne Pascale Haiti était venue chercher la vaisselle de la présidence. Une partie du service avait été retrouvée à leur domicile, et une autre dans une salle à manger de l?assemblée utilisée par M. Flosse. - Flosse dénonce un acharnement judiciaire - Mme Haiti, ancienne élue à l'assemblée locale âgée de 42 ans, n'exerce plus de fonctions politiques. Elle a été placée en garde à vue mercredi et mise en examen jeudi soir, peu avant Gaston Flosse, pour détournement de biens publics par particulier. Le procureur Thorel a découvert ce délit présumé au cours d'une autre enquête sur la rénovation du bureau de Gaston Flosse par des ouvriers de la présidence, alors qu?il n?était plus président, qui lui a valu une autre mise en examen. Peu après la perte de ses mandats, M. Flosse a commencé une mission de conseil - à titre bénévole selon lui - à l?Assemblée de la Polynésie française, où son groupe politique lui a proposé un bureau. Selon M. Flosse, les ouvriers auraient travaillé pendant leurs congés. Gaston Flosse, qui affirme vouloir revenir en politique après la fin de son inéligibilité, en 2017, se dit victime d?un acharnement judiciaire. Son parti estime aussi que le procureur de la République "outrepasse ses prérogatives et multiplie les abus de procédures". M. Flosse, homme fort de la Polynésie depuis 30 ans, est poursuivi dans plusieurs autres affaires. Il a notamment été condamné à 5 ans de prison ferme, 83.800 euros d'amende et 5 ans d?inéligibilité dans une affaire de corruption, mais le jugement a été annulé par la Cour d?Appel de Papeete. Un nouveau procès pourrait avoir lieu d?ici quelques mois. L?actuel président de la Polynésie française, Edouard Fritch, est un proche de Gaston Flosse, mais leurs relations se sont tendues depuis qu?il lui a succédé. "Je ne doute pas que les personnes mises en cause sauront apporter des explications satisfaisantes aux enquêteurs", a déclaré M. Fritch après la mise en examen de Gaston Flosse, dans un communiqué.

