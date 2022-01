Villeneuve-le-Comte (France) (AFP). Valls lance le grand chantier éco-touristique des Villages Nature

Manuel Valls a posé jeudi la première pierre du chantier des "Villages Nature", apportant son soutien à ce gigantesque concept de destination "éco-touristique" qui doit ouvrir en juillet 2016 à côté de Disneyland Paris, au sud-est de la capitale française. Le chantier, installé entre deux forêts domaniales de Seine-et-Marne, est censé créer un lieu de loisirs conçu en forme de "cité végétale" et centré sur la nature, avec hébergements en cottages et appartements, parc aquatique, lagon extérieur, jardins suspendus, immeubles à l'architecture végétale, ferme bio, forêt "sportive", commerces La première phase de ce programme commun des groupes Pierre et Vacances et Euro Disney, qui brandit la thématique du développement durable, concerne 175 hectares et un investissement d'environ 500 millions d'euros. Si la phase ultime se concrétise, d'ici une décennie, le site pourrait couvrir au final jusqu'à 500 hectares et représenter deux milliards d'euros d'investissements. C'est le plus grand projet de "resort" touristique en Europe. Il cible d'ailleurs largement la clientèle européenne, et espère un demi-million de visiteurs dès sa première année d'exploitation. Pour M. Valls, qui s'exprimait sur le chantier du site à Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne, ce projet classé Opération d'intérêt national (OIN) est "un exemple de ce qui doit être fait pour concilier l'économie et l'écologie, le développement de nouvelles activités et la protection de la nature". Dominique Cocquet, directeur général de Villages Nature, explique qu'il s'agit là d'"écrire une nouvelle page en matière de tourisme, qui prenne en compte les grands défis environnementaux du XXIe". "On est dans la modernité. Ce n'est pas la campagne ou un bout de safari", dit-il. Aux yeux du Premier ministre, "cette offre de loisirs plus en retrait, plus proche de la nature, correspond bien aux aspirations de notre époque". M. Valls a salué le fait qu'il y ait eu un "premier grand débat national pour un projet touristique", estimant que, "de ce point de vue là, ce projet est également exemplaire". Dix ans de gestation, sept enquêtes publiques et "aucun recours" malgré certains bémols écologistes: les élus locaux et régionaux et les promoteurs présents jeudi se congratulaient. Au moment où plusieurs autres grands projets en France sont contestés, parfois violemment -- aéroport de Notre-Dame-des-Landes, barrage de Sivens, Center Parcs en Isère -- Manuel Valls en a profité pour dénoncer la "prise en otage" pratiquée selon lui par des opposants à certains de ces chantiers en France, qualifiés par Europe Ecologie-les Verts (EELV) de "grands projets inutiles". Pour développer le projet Villages Nature, environ 60 millions d'euros d'argent public doivent être injectés, dans la voirie et les infrastructures en priorité. Un engagement conséquent, justifié selon les élus par l'argument économique de l'emploi et de "l'attractivité" de la destination, qui va attirer des devises. La première phase de Villages Nature, à elle seule, doit permettre la création de 2.000 emplois dans le bâtiment et 1.600 emplois directs pour l'exploitation touristique, a souligné Gérard Brémond, le président de Pierre et Vacances/Center Parcs. Pour Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d'Ile-de-France, "ce projet est un peu du trois en un: bon pour l'emploi, bon pour l'environnement et bon pour l'égalité des territoires", a-t-il dit. Le député de Seine-et-Marne Christian Jacob a pour sa part interpellé le Premier ministre sur le fait que certains aménagements promis pour améliorer des infrastructures à proximité du site se font attendre. Dans un premier temps, un millier de cottages seront implantés autour d'un "Aqualagon" qui devrait devenir l'un des parcs aquatiques couverts les plus grands d'Europe avec ses 11.500 m2. A l'extérieur, un lagon extérieur de 3.500 m2 sera chauffé en certains endroits par géothermie à plus de 30 degrés. Un projet qui suscite certaines critiques. "Faire de la géothermie pour chauffer un lac, c'est stupide", juge le président des élus écologistes d'EELV d'Ile-de-France, Mounir Satouri. La géothermie alimentera aussi le chauffage et l'eau des logements, "sans émission de CO2", selon les promoteurs. Villages Nature sera "une destination absolument unique", a promis Tom Wolber, le patron d'Euro Disney.

