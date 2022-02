Paris (AFP). Aéroport de Notre-Dame-des-landes: projet surdimensionné, affirme un rapport

"Force est de constater que le projet, fruit d'une conception ancienne, est surdimensionné", souligne ce rapport qui devait être mis en ligne mardi après-midi. La ministre avait, mi-janvier, chargé trois ingénieurs généraux d'examiner les alternatives ou solutions "complémentaires" à ce projet d'aéroport qui déchire depuis 50 ans riverains, opérateurs, élus, défenseurs de l'environnement. "Les différents scénarios étudiés se résument, après analyse critique, en un choix entre une modernisation de Nantes Atlantique et un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes redimensionné à une seule piste au lieu des deux prévues", concluent-ils. Leur synthèse d'une soixantaine de pages est basée notamment sur les nombreuses études déjà réalisées. Pour ces experts, qui ont aussi étudié les autres sites possibles, le choix de Notre-Dame-des-Landes "apparaît encore comme un compromis acceptable, malgré des difficultés à ne pas sous-estimer". "Au lieu d'un projet à deux pistes de 3.600 m, dont l'une à 60 m de largeur, qui était celui d'un aéroport à vocation intercontinentale, la mission suggère de retenir un projet à une seule piste de 2.900 m de longueur et 45 m de largeur, jugée suffisante pour les besoins d'un trafic essentiellement intra-européen". Cependant, la transformation de Nantes Atlantique reste une autre option possible, soulignent les auteurs: "l'agrandissement de l'aérogare est possible et la rénovation de la piste est nécessaire". Mais "les questions de bruit resteraient prégnantes". Et la nécessité de maintenir l'aéroport ouvert pendant les travaux pourrait "peser sérieusement" sur les coûts. Ce texte vise à "nourrir le débat", selon le ministère, en vue du référendum promis par François Hollande. A ce stade, la consultation est fixée au mois de juin, a annoncé Manuel Valls, qui espérait un début des travaux de l'aéroport en octobre 2016. Mais son périmètre (le seul département de Loire-Atlantique) mécontente en particulier les opposants au projet, et l'ordonnance n'est toujours pas sortie. "L'idée de ce rapport, malgré les critiques, est de regarder à fond, en vérité, et de façon impartiale, les alternatives, et répondre à toutes les objections pour renouer le dialogue", explique Ségolène Royal.

