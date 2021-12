Paris (AFP). Pollution à Paris: Hidalgo poursuit son bras de fer avec Royal, les Verts consternés

Le ton est monté vendredi entre les élus franciliens et Ségolène Royal, la maire de Paris PS Anne Hidalgo demandant à nouveau la circulation alternée en Ile-de-France, tandis que les élus EELV jugeaient "consternant" l'attentisme du gouvernement sur la pollution, à deux jours des élections départementales. "Je trouve ça consternant, vraiment consternant () Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de réflexion pour se dire qu'il faut faire quelque chose et vite", a estimé l'ancienne ministre EELV Cécile Duflot sur RTL, après le refus jeudi de l'Etat de mettre en place la circulation alternée dès vendredi. La députée de Paris a souligné que le pic de pollution aux particules fines PM10 durait depuis mardi. "Ce n'est pas un caprice de dire qu'il faut mettre en place la circulation alternée. C'est une question de santé publique. C'est vraiment utile, c'est même indispensable !", a-t-elle souligné sur Europe 1. Vendredi, le seuil d'alerte a de nouveau été dépassé, selon l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Airparif, qui prévoyait pour samedi un dépassement du seuil d'information. Reprenant quasiment à l'identique son communiqué de la veille, la maire de Paris a une nouvelle fois demandé en début d'après-midi la mise en place pour samedi des mesures d'urgence, dont la circulation alternée et la gratuité des transports en Ile-de-France. "Si le pic de pollution continue, la circulation alternée sera préparée et organisée en respect des conditions d'organisation pour lundi", a répondu, imperturbable, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal sur Twitter. La préfecture de police avait ouvert la porte à cette possibilité dans son communiqué jeudi, en affirmant que "si la situation devait se dégrader ou se poursuivre, le Préfet de police aura(it) recours à partir de lundi () à la circulation alternée pour les véhicules". "Il n'y a pas de bonne raison d'attendre 48H00 supplémentaires", a réagi auprès de l'AFP le porte-parole d'EELV Julien Bayou, soupçonnant le gouvernement de tergiverser en raison de la "proximité des départementales". Le président François Hollande s'est immiscé vendredi dans le débat depuis Bruxelles, en affirmant que des décisions concernant la circulation alternée seraient prises "dès la fin de l'après-midi". - 'Bravitude' - Ségolène Royal s'est évertuée depuis jeudi à justifier sa prudence, interpellant sur Twitter Cécile Duflot ou les médias. "Pas raisonnable d'imposer si vite cette galère à la banlieue. Demander d'abord aux parisiens de prendre transports +bus électriques", a-t-elle écrit jeudi soir sur le réseau social. Puis vendredi matin: "Ce qu'il faut à Paris et dans les grandes villes c'est une vraie politique du transport propre pour tous les jours. Pas des décisions punitives". Et, à l'adresse de la mairie de Paris: "Qu'est ce qui a été fait de concret dans la circonscription où elle (Cécile Duflot, ndlr) est élue pour le transport propre tous les jours ?". La veille, Ségolène Royal s'en était déjà prise sur LCP à la politique mise en oeuvre dans la capitale. "C?est vrai qu?il faut que la Ville de Paris agisse de façon beaucoup plus déterminée parce qu?il y a beaucoup d?annonces, on ne voit pas beaucoup de changements", avait-elle taclé. Réponse de la Ville, par la plume du premier adjoint Bruno Julliard (PS). "Faisons ensemble oeuvre de +bravitude+ et protégeons d'urgence la santé des parisiens et Franciliens. #circulationalternée", s'est-il moqué. Vendredi à la mi-journée, une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le ministère de l'Ecologie, à l'appel des élus EELV et Front de gauche. L'adjoint aux Transports de la mairie de Paris Christophe Najdovski, le député Denis Baupin et la conseillère régionale Emmanuelle Cosse (tous EELV) ont été reçus par Ségolène Royal. "Réunion constructive avec sur Urgence Action Vite", a commenté dans un tweet Denis Baupin, sur un ton plus apaisé. La chef de file de l'UMP à Paris Nathalie Kosciusko-Morizet de son côté dénoncé dans un communiqué "l'inaction de la municipalité et les polémiques ouvertes avec le gouvernement", citant avec gourmandise les propos de Ségolène Royal.

