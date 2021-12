Paris (AFP). Pollution: Hidalgo demande à Valls un changement de la réglementation

La maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), souhaite une modification de la réglementation pour simplifier et "rendre automatique" la mise en oeuvre de "la circulation alternée" en cas de pic de pollution, dans une lettre adressée à Manuel Valls vendredi et rendue publique samedi. Anne Hidalgo y demande au Premier ministre que l'arrêté interpréfectoral qui régit la mise en oeuvre de cette mesure exceptionnelle soit "revu afin de rendre automatique la mise en place de la circulation alternée, dès lors que le seuil d'alerte est atteint le jour-même avec une nouvelle prévision pour le lendemain, ou bien dès lors que le phénomène de pollution est considéré comme persistant" (deux jours de dépassement du seuil d'information constatés, suivis de deux jours de prévision). Actuellement, cette mise en place est possible, mais pas automatique. Il appartient à un collège d'experts de son prononcer, une fois les prévisions de pollution connues. Mme Hidalgo demande la simplification de cette procédure: "La prévision d'Airparif étant connue dès 11 heures, cette mesure pourrait être annoncée dès la mi-journée pour le lendemain, sans recours au collège d'experts qui est nécessaire aujourd'hui et qui retarde la prise de décision et les annonces potentielles". L'édile socialiste fait valoir que la mise en place de la circulation alternée, le 17 mars 2014, avait été "très bien acceptée" par les Franciliens: "Ils sont prêts à cela pour leur santé; ils attendent même des mesures en ce sens", affirme-t-elle.

