Washington (AFP). Etats-Unis: les familles, sans-logis cachés

Philana Hall, 23 ans, se souvient encore du 17 décembre 2013 quand, avec ses deux enfants à la traîne dans les rues de Washington, elle est "restée dehors jusqu'à minuit, à passer des coups de fil parce qu'on ne savait pas où dormir". "C'est dur", dit à l'AFP la jeune femme qui ce soir-là, a finalement rejoint un refuge pour les sans domicile fixe (SDF) avec Gabriel, 3 ans cette année. Son conjoint, Richard Bannister, 27 ans, est parti avec le fils aîné du couple, Richard, 7 ans, chez des proches. La famille afro-américaine a pu en mars s'installer dans un quatre-pièces géré par une association d'aide de Washington, Coalition for the Homeless, mais avant ce furent des années de galère, de petits boulots et de canapés de copains où passer la nuit. "Les familles SDF, on les appelle les SDF cachés", dit Heather O'Malley, directrice du développement de Doorways for Women and Families, une association d'aide à Arlington (Virginie), dans la banlieue chic de la capitale américaine. "On ne voit pas de parents avec des enfants dans les rues, sinon la police ou les services sociaux prennent les enfants", dit la jeune femme qui s'occupe d'une maison, coquette et anonyme, où vivent une petite dizaine de familles dans l'attente d'une réinsertion. "Alors elles s'entassent à deux, trois, quatre familles dans un appartement. Elles dorment par terre, sur les canapés, dans les baignoires ou dans leurs voitures et ne savent jamais ce qui va se passer le soir", dit-elle. Dans Washington et son agglomération, ce sont ainsi quelque 1.900 familles qui ont, un jour précis de 2014, été répertoriées comme sans abris, un chiffre en hausse de 11% sur un an, s'alarme un rapport du Metropolitan Washington Council of Governements. - 2,5 millions de petits Américains - Les deux enfants de Philana Hall, depuis rejoints par Kobe, né il y a un mois, figurent parmi les quelque 2,5 millions d'enfants - soit un petit Américain sur trente - qui ont connu en 2013 une période sans logis. Pour le Centre National des familles sans domicile (NCFH), le "record est historique" et les Etats-Unis sont, des pays industrialisés, celui qui compte le plus de familles SDF, un gros tiers de ce type de population. "La crise ces dernières années a pesé sur les familles", explique Yvonne Vissing, sociologue à l'université de Salem et membre du conseil d'administration de l'association Coalition Nationale pour les sans-abris (NCH). "On peut travailler 40 heures par semaine à temps complet au salaire minimum et rester au-dessous du seuil de pauvreté", dit-elle. Heather O'Malley a calculé qu'il fallait travailler 70 heures par semaine au salaire minimum (7,25 dollars) pour pouvoir payer les 2.000 dollars mensuels que coûte un trois-pièces à Arlington. Quand il faut payer un loyer, le transport, la garde d'enfants, avec un travail peu qualifié, les dettes arrivent vite "et un cycle commence d'où il est quasiment impossible de sortir quand on est toujours limite. Après, c'est l'expulsion et vous ne savez pas où aller", dit-elle. Dawud, 52 ans, cuisinier au chômage depuis huit mois, a ainsi été expulsé de son logement il y a trois ans et vit depuis peu dans la maison d'Arlington. Avec sa fille de 12 ans, dont il s'occupe seul, il est allé d'abri temporaire en salon de copains: "C'est dur, c'est comme si vous ne faisiez pas partie de la société", dit cet ancien militaire qui avait "l'impression d'être un mauvais père". - Les enfants payent le prix - Car les enfants payent le prix de la situation. Mal nourris d'aliments gras pas chers, sans endroit pour se reposer, jouer ou faire les devoirs d'une école qu'ils manquent souvent, ils ont quatre fois plus de risques d'être malades et de souffrir de retards de développement que les autres, selon le NCFH. Les parents tentent de cacher la situation mais les "enfants sont intelligents, ils comprennent, ils intériorisent et pensent quelquefois que c'est leur faute", dit Heather O'Malley. Richard, un joli petit garçon mince au regard timide, "à certains moments, n'arrêtait pas de pleurer", dit sa mère. "La moindre chose amenait les larmes, à l'école, en public. On se doutait pourquoi mais il ne voulait rien dire".

