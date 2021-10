Paris (AFP). La crise de 2008 a fait augmenter la pauvreté en France

Entre 2008 et 2013, le niveau de vie médian (une moitié de la population gagne plus, l'autre moins) a diminué de 1,1% à 20.000 euros par an (1.667 euros par mois).

Cette baisse de 0,2% en moyenne par an est toutefois "modérée par rapport à d'autres pays européens", a souligné devant la presse Julie Labarthe, chef de la division "revenus et patrimoine des ménages" de l'Insee.

En 2013, 8,6 millions de personnes, soit 14% de la population, vivaient sous le seuil de pauvreté de 1.000 euros par mois. Cette proportion a légèrement diminué en 2012 et 2013, mais en cinq ans, la pauvreté a augmenté de 0,7 point.

Cette hausse de la pauvreté, plus modérée qu'ailleurs en Europe, a surtout touché les ménages actifs, notamment les familles monoparentales (+1,3 point en cinq ans à 32,5%) et les familles nombreuses (+3,5 points à 22,6%).

Les enfants ont vu leur taux de pauvreté augmenter sans interruption entre 2008 et 2012 (+2,6 points), avant de se replier légèrement en 2013 (-0,8 point) pour s'établir à 19,6%, soit un enfant sur cinq.

Les retraités ont été moins touchés, selon l'Insee. "Grâce au système de retraite, au minimum vieillesse et aux allocations logement, seuls 7,9% vivaient sous le seuil de pauvreté en 2013 (+0,2 point par rapport à 2012, mais -1,1 point par rapport à 2008).

"La hausse de la pauvreté s'explique surtout par l'augmentation du taux de chômage, qui affecte les actifs", dont le taux de pauvreté a augmenté de 0,5 point en cinq ans, à 10,5%, a expliqué Mme Labarthe.

Le taux de pauvreté des ouvriers s'est accru de 1,6 point en cinq ans à 15%, tandis que celui des indépendants a augmenté de 2 points à 22%.

Depuis 2008, les inégalités sont restées relativement stables, alors qu'elles ont augmenté en Europe. En France, elles se sont accrues entre 2008 et 2011 sous l'effet notamment de la hausse du chômage, avant de se réduire du fait de la baisse des revenus du patrimoine (revenus financiers, loyers perçus par des propriétaires ...).

Les bas revenus ont été plus touchés par la crise économique: le premier décile de niveau de vie (les 10% de la population les plus pauvres) a baissé de 3,5% entre 2008 et 2013.

L'étude de l'évolution des inégalités de niveau de vie depuis 1970 montre une baisse jusqu'au début des années 90, puis une hausse, sans toutefois revenir au niveau de 1970.

La France, comme l'Allemagne, reste constamment en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en termes d'inégalités mesurées par l'indice Gini, tandis qu'Etats-Unis et Royaume-Uni sont au-dessus.