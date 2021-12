Monaco (AFP). Gabriella et Jacques, des jumeaux princiers nés à Monaco

Le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène ont annoncé la naissance mercredi après-midi de bébés jumeaux, une fille Gabriella et un garçon Jacques, ce dernier prenant la première place dans l'ordre de succession de la petite principauté de 2 km2. Gabriella Thérèse Marie, née mercredi à 17H04, et Jacques Honoré Rainier, né deux minutes plus tard, "se portent bien", ainsi que leur mère, la princesse Charlène, a annoncé le Palais princier dans un communiqué succinct. Né après sa s?ur, Jacques est néanmoins prioritaire dans l'ordre de succession en tant que garçon. La petite Gabriella devient numéro deux. La naissance d'un héritier au trône attendue depuis de nombreuses années a été annoncée à la population par 42 coups de canon (21 pour chaque bébé), puis célébrée au son des cloches des églises de la ville-Etat méditerranéenne. Se désespérant de voir son fils célibataire convoler et avoir un enfant légitime, Rainier III avait modifié la constitution en 2002, trois ans avant sa mort, pour permettre à ses filles Caroline et Stéphanie de succéder, si besoin, à Albert. Il avait, pour sa part moins tardé, que son fils à perpétuer la lignée des Grimaldi. La sublime actrice américaine Grace Kelly avait rencontré brièvement le prince Rainier en marge du Festival de Cannes de 1955, dans les jardins du palais. Les deux célibataires de 26 ans et 32 ans- qui avaient tous deux multiplié les aventures - choisirent de sceller leurs destins sept mois plus tard. Neuf mois après le très médiatisé "mariage du siècle" naîtra Caroline, le prince héréditaire Albert II de Monaco verra le jour l'année suivante en détrônant sa soeur, suivi de Stéphanie. Albert est resté prince héréditaire pendant 47 ans avant de devenir le souverain il y a près de dix ans, à la mort de Rainier. Célibataire endurci, il avait épousé la championne de natation sud-africaine Charlene Wittstock lors d'une fastueux mariage en 2011, onze ans après leur première rencontre. La naissance des jumeaux permet à la principauté de couper court aux rumeurs de mésentente qui ont poursuivi pendant trois ans, Albert de Monaco, 56 ans, et la princesse Charlène, 36 ans. - "Un garçon, une fille, le choix du roi!" - Mercredi soir, les Monégasques pouvaient enfin célébrer l'événement. De nombreux passants munis de drapeaux monégasques rouges et blancs se sont rassemblés devant le Palais princier, illuminé par des lumières rouges scintillantes. La tradition veut qu'une proclamation signée par le souverain Albert II de Monaco soit affichée à une entrée du Palais, où des registres de signature seront ouverts. "Un garçon, une fille, le choix du roi!", a réagi une résidente du Rocher, Michèle Mattoni. "Pour tous les Monégasques c'est une explosion de joie", confiait Marguerite-Marie Bergonzi, issue d'une vieille famille monégasque. Pour Fabienne Guenoune, présidente de l'association de quartier Le Rocher, "les 42 coups de canon ont scellé à jamais la venue des enfants princiers et l'avenir du pays". Il s'agit des premiers enfants de la princesse Charlène. Son époux est déjà père d'une fille et d'un garçon, qu'il a reconnus officiellement après son avènement. Jazmin Grace, 22 ans, dont la mère est une ex-serveuse américaine, et Alexandre, 11 ans, né d'une liaison avec une ancienne hôtesse de l'air française d'origine togolaise, ne pourront néanmoins pas lui succéder. Les naissances se succèdent dans l'entourage du prince depuis 2013, puisque sa soeur aînée, la princesse Caroline de Hanovre, est deux fois grand-mère. Sacha, né de l'union de son fils Andrea Casiraghi avec la riche héritière colombienne Tatiana Santo Domingo, a vu le jour en mars 2013. Le couple attend un deuxième enfant. Raphaël, fils de Charlotte Casiraghi et de l'humoriste Gad Elmaleh, est né en décembre de la même année. Si la vie privée tumultueuse des trois enfants de Grace Kelly - Caroline, Albert et Stéphanie - a longtemps nourri les magazines consacrés aux célébrités, celle de ses petits-enfants reste pour l'instant des plus discrètes.

