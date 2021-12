Monaco (AFP). Monaco: naissance des jumeaux princiers Gabriella et Jacques

Le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène ont annoncé mercredi la naissance de jumeaux, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques, dans un communiqué officiel du palais princier. Gabriella Thérèse Marie, née à 17H04, et Jacques Honoré Rainier, né deux minutes plus tard, "se portent bien", ainsi que leur mère, la princesse Charlène. Né après sa s?ur, Jacques est prioritaire dans l'ordre de succession en tant que garçon

