SORTIR EN REGION: vendredi 26 novembre

Week-end exceptionnel au Normandy, la salle des musiques actuelles de St Lô avec deux concerts programmés ce vendredi retrouvez les Fatals Picards, qui fêtent leur 10 ans de carrière. Retrouvez également les Fatals Picards en interview et showcase tout à l'heure à 18h dans les studios de Tendance Ouest. Vous pouvez nous rejoindre à 18h pour rencontrer les Fatals Picards et découvrir quelques titres en acoustique, rendez-vous à 18h dans les studios de Tendance Ouest St Lô.

Le Normandy reçoit également demain la chanteuse Camélia Jordana à 20h30.

Au Zénith c'est un week-end rétro, ce soir les stars des années yéyés et demains les stars des années 80.

Au Cargö ce soir un habitué de la Normandie, le chanteur belge Arno sera en tête d'affiche et la normande Katel sera en première partir dès 21h.

Demain soir place à l'électro au Cargö avec 4 groupes présent dès 21h pour une soirée gratuite.

De l'électro aussi à Cherbourg c'est à l'épicentre samedi à 22h avec 4 artistes Entrée 5¤.

Ce week-end découvrez le célèbre marché aux puces de Caen, le plus grand de la région au parc des expositions jusqu'à dimanche de 10h à 19h.

A Cherbourg c'est le salon du mariage tout ce week-end, salle des fêtes, place centrale de 14h à 19h demain et dimanche de 10h à 19h

En sport les Drakkars de Caen, lanterne rouge en ligue Magnus reçoivent les Diables Rouges de Briançon 5 ème au classement, samedi à 20h à la patinoire Caen la mer.

En basket U.S.O Mondeville reçoit à la Halle des Sports de Mondeville, match demain à 20h face à Arras

Coupe de France de Handball, les hommes de Granville jouent face à l'équipe de Vernon à la Cité des Sports demain à 20h45

En football et en CFA l'US Avranches reçoit l'équipe d'Yzeure demain à 18h au stade Fenouillère, l'occasion de célébrer le 14ème anniversaire des Ultras Avranchinais.

Caen B joue à domicile demain à 18h face à Luçon et Cherbourg jouera à l'extérieur un peu plus tôt dans l'après-midi à St Pryve.

Et bien sûr en Ligue 1 Caen reçoit Sochaux dimanche à 17h, coup d'envoi de la rencontre par Malika Ménard, Miss France 2010, une rencontre à suivre sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dimanche en fin d'après-midi