Toulouse (AFP). Grève des conducteurs SNCF en Midi-Pyrénées: 3 TER sur 10 lundi

Trois des quatre organisations syndicales représentatives de conducteurs SNCF, CGT, SUD et Unsa ont appelé à une grève en Midi-Pyrénées de dimanche à 20h00 à mardi 08h00, a-t-on appris auprès de la SNCF. Peu après la grève nationale des contrôleurs, qui a perturbé le trafic de jeudi à samedi, la circulation des trains sera de nouveau réduite lundi. Selon la direction régionale de la SNCF, le service sera normal pour les TGV et les trains Intercités (grandes lignes), mais le trafic régional sera sévèrement touché. Trois trains TER sur 10 seulement sont prévus : les navettes ferroviaires assureront les liaisons aux heures de pointe entre Toulouse et les principales villes de sa périphérie (Montauban, St Sulpice, Muret, Colomiers, Auterive) et des autocars de substitution assureront les parcours jusqu'aux terminus sur chaque ligne, informe la SNCF. Les syndicats ont déposé ce préavis de grève en raison d'une conflit "sur les conditions de travail et les effectifs" a expliqué à l'AFP le délégué des conducteurs du syndicat Unsa, Cyrille Romero. "Nous sommes en conflit sur les changements de service prévus pour 2015 et nous réclamons le remplacement des départs en retraite car en Midi-Pyrénées nous avons atteint un seuil critique pour les effectifs", a-t-il ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire