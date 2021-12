Paris (AFP). SNCF: 85% des trains circulent malgré la grève des contrôleurs

85% des trains circulaient en France samedi, malgré la grève nationale des contrôleurs lancée jeudi soir par la CGT-Cheminots et SUD-Rail, a indiqué la SNCF à l'AFP. La direction de la compagnie ferroviaire n'a pas souhaité donner les chiffres de la participation des grévistes, estimant qu'ils n'étaient "pas significatifs le week-end". Concernant la circulation des trains, la SNCF assure qu'elle est "conforme à ce qui avait été annoncé", à savoir des perturbations limitées. Ainsi, samedi, "100%" des trains circulaient en Ile-de-France". Le service des TGV était également assuré normalement. Le mouvement des contrôleurs affecte en revanche les TER et les Intercités. Samedi, les régions les plus touchées étaient la Lorraine, le Limousin et Midi-Pyrénées, où circulaient "deux trains sur trois à trois trains sur quatre". Le préavis des deux syndicats, qui craignent pour l'avenir du métier de contrôleur et réclament des embauches, court depuis jeudi 19H00 jusqu'à dimanche 08H00. CGT-Cheminots et SUD-Rail représentent plus de 65% des voix chez les 10.000 contrôleurs. La veille, la SNCF avait annoncé un taux de participation à la grève de 40,95% des contrôleurs. Ramenée à l'ensemble du personnel, la participation au premier jour du mouvement était de 6,85%, la CGT-cheminots ayant déposé un deuxième avis de grève pour le vendredi, étendu à tous les employés de la SNCF. Le mouvement des contrôleurs, même suivi, entraînait néanmoins peu de perturbations, une partie des trains pouvant rouler sans et les agents disponibles ayant été réaffectés pour ajuster le plan de transport.

