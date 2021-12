Doha (AFP). Natation: Manaudou en lice sur 100 m libre, le carnivore va-t-il tout dévorer?

Florent Manaudou peut conclure de façon magistrale les Mondiaux-2014 de natation en petit bassin, dimanche à Doha, avec le titre sur 100 m nage libre, et, peut-être, son troisième record du monde de la compétition. "Il devient carnivore, il veut dévorer la compétition", a prévenu l'entraîneur de Manaudou, Romain Barnier, samedi soir après son record du monde sur 50 m dos (22.22). La veille, le nageur avait été sacré pour la première fois de sa carrière champion du monde sur 50 m libre, également avec un record du monde (20.26). Dimanche après-midi, le champion français tentera d'atteindre son objectif: remporter les trois titres individuels qu'il est venu chercher (50 m libre, 100 m libre et 50 m dos). Les finales débutent à 16h00 pour se terminer vers 19h00 (heure française). Avant de venir à Doha, le champion olympique 2012 sur 50 m libre n'avait jamais été champion du monde en individuel et n'avait jamais battu de record du monde. S'il réussit dimanche, il deviendra le premier Français à être sacré sur 100 m libre aux Mondiaux. Et le premier à accrocher trois médailles d'or individuelles dans les mêmes Mondiaux. Mieux que sa s?ur, Laure Manaudou. Il pourrait même faire tomber la marque mondiale, détenue par un autre Français, Amaury Leveaux, depuis le 13 décembre 2008 (44.94). Manaudou a également à Doha été titré avec le relais 4x100 m libre et a pris l'argent sur 4x50 m 4 nages. - 'On ne s'habitue pas' - "Même si ça fait deux records du monde en deux jours, on ne s?habitue pas", a souri le champion samedi soir. Sur 100 m libre, "j'espère avoir le titre", a-t-il ajouté. "Le record du monde, je ne vais pas dire que je m?en fous, mais si je gagne sans, ça sera déjà une très belle semaine". Cet argument permet d'ailleurs au Français d'aborder cette finale avec moins de pression, comme le souligne son entraîneur: "Il va falloir que Cielo (le nageur brésilien, principal rival de Manaudou) sorte une grande course parce que Florent vient de libérer un degré de pression supplémentaire et créer un degré d'envie supplémentaire". Au-delà du seul cas Manaudou, la France, qui compte six médailles dont trois en or (3e nation provisoire), peut enrichir sa moisson puisqu'elle est engagée dans cinq finales: le 100 m libre avec Manaudou, le 50 m brasse avec Giacomo Perez Dortona, le 200 m libre avec Charlotte Bonnet et les relais 4x 50 m libre dames et 4x100 m 4 nages messieurs. Manaudou prendra part à ce dernier relais, ultime course de la cinquième et dernière journée des Mondiaux où quatorze finales sont programmées. Des Mondiaux particulièrement prolifiques: avant l'ultime journée, le bassin de Doha a déjà enregistré pas moins de 17 records du monde, dont dix individuels (quatre pour la seule nageuse hongroise Katinka Hosszu). Du jamais vu depuis la fin des fameuses combinaisons en polyuréthanes, aides à la performance interdites depuis quatre ans (1er janvier 2010).

