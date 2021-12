Doha (AFP). Natation: Manaudou surpuissant aux Mondiaux de Doha

Florent Manaudou a éclaboussé de toute sa puissance le bassin des Mondiaux-2014 en s'adjugeant le 50 m libre avec une incroyable maîtrise et dans un temps canon encore jamais réalisé en petit bassin (20.26), pour le propulser dans une nouvelle dimension, vendredi à Doha. Champion olympique surprise en 2012, Manaudou n'avait plus depuis gagné de championnats d'envergure mondiale. A Doha, il a été magistral avec une course quasi-parfaite, avec deux coulées à couper le souffle et à l'arrivée une victoire, un record du monde et ses deux plus grands rivaux, le Brésilien Cesar Cielo (3e, 20.88) et le Russe Vladimir Morozov (4e, 20.89), restés au fond de la piscine. Manaudou, au physique impressionnant (1,99 m pour 99 kg), a explosé et bombé le torse comme jamais, hurlé sa joie et frappé son poing dans l'eau, pour son premier titre mondial individuel. "C'est beaucoup de satisfaction d'avoir le titre que je voulais avec le temps que je n?espérais même pas. C'est vraiment bien ce que j'ai fait ce soir", a dit le sprinteur de 24 ans, habitué à cacher ses émotions. Mais sur le podium, en entendant la Marseillaise, le Marseillais a versé des larmes, devant un public enfin venu à l'Hamad Aquatic Center, dont beaucoup de francophones, qui ont donné de la voix. Des enfants ont même suivi le champion sur tous les trajets dans la piscine, en scandant à tout-va des "Manaudou! Manaudou! T'es le meilleur !". Un petit garçon, tout fier, lui a même lancé: "Je m'appelle Florent!" - 'Le Usain Bolt de la piscine' - "J'ai ressenti beaucoup de satisfaction, c?était mon premier titre mondial depuis les Jeux, ça gomme un peu l?échec des Mondiaux de Barcelone en 2013 et je voulais énormément ce titre", a souligné le nageur, qui n'était pas forcément serein avant la finale. La veille, en séries puis en demi-finales, il a commis quelques erreurs et s'est laissé envahir par la déception. "Hier soir (jeudi), il m?a envoyé un petit SMS pour me dire qu?il n?était pas content de lui. Je lui ai dit: +Toi tu le sais mais la concurrence, elle, ne le sait pas, elle ne sait pas quel jeu tu as joué+", a raconté son entraîneur Romain Barnier. Clément Mignon, Marseillais et engagé dans la finale où il a fini 8e (21.35), a vu lui aussi Manaudou déçu puis reprendre confiance: "Moi j'y croyais au record du monde, lui n'était pas sûr. Il a eu quelques mots avec Romain (Barnier) avant et il y a eu une alchimie et c'est passé." Depuis sa saga tout en or à l'Euro-2014 en grand bassin à Berlin (4 titres), tout lui réussit. Son entraîneur met en avant sa "qualité d?eau incroyable". "C'est une sorte de Usain Bolt de la piscine parce que vraiment c?est sa griffe. Ça donne une impression de force quand il nage mais il y a énormément de finesse dans ce qu?il fait." Manaudou est loin d'en avoir fini à Doha. Son objectif est de glaner trois médailles d'or individuelles: il lui reste le 50 m dos samedi et le 100 m libre, dont les séries ont lieu samedi matin. La France a déjà cinq médailles à Doha, dont deux en or avec le relais 4x100 m libre messieurs. Vendredi, les filles ont épaté en décrochant le bronze sur 4x50 m 4 nages.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire