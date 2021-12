Bruxelles (AFP). Belgique: décès de l'ancienne reine Fabiola à l'âge de 86 ans

L'ancienne reine des Belges Fabiola, veuve du roi Baudouin, est décédée vendredi soir à Bruxelles à l'âge de 86 ans, a annoncé le Palais royal. "Leurs Majestés le Roi et la Reine et les Membres de la Famille Royale annoncent avec une très grande tristesse le décès de Sa Majesté la Reine Fabiola, survenu ce soir au Château du Stuyvenberg à Bruxelles", a indiqué le Palais dans un communiqué. Née Dona Fabiola de Mora y Aragon le 11 juin 1928 à Madrid, dans une famille de la noblesse espagnole, elle avait épousé Baudouin en décembre 1960, devenant la cinquième reine des Belges jusqu'en 1993, quand son époux le roi Baudouin était décédé brutalement en Espagne. C'est un "deuil pour tous les belges", a déclaré Didier Reynders, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Elle a "marqué plusieurs générations. C'est une page de notre histoire qui tourne", a-t-il ajouté. "Tous se souviendront de ses convictions, de son engagement, de son attention pour les plus faibles tant durant ses 33 années de règne qu?après le décès du Roi Baudouin en 1993", a déclaré Benoit Lutgen, le chef du parti centriste CdH, d'inspiration chrétienne. En juillet 2013, Fabiola avait assisté à la passation de pouvoir entre son beau-frère, le roi Albert II, qui avait succédé à Baudouin, et son neveu Philippe, dont elle était proche. Sa silhouette était tassée par les années et une arthrose qui l'avait obligée à s'appuyer sur une canne, puis à se déplacer en fauteuil roulant. Cette reine très catholique avait marqué les esprits du monde entier en assistant aux obsèques du roi Baudouin en 1993 tout de blanc vêtue, signe d'espoir et de résurrection. La grande "souffrance" du couple, selon les mots du souverain, fut de n'avoir jamais d'enfants. Fabiola avait fait cinq fausses couches. "Nous avons compris que notre c?ur était plus libre pour aimer les enfants, absolument tous", avait-elle confié un jour. Mais début 2013, Fabiola s'était retrouvée au c?ur d'une polémique, écornant son image et affaiblissant la monarchie, lorsque la presse a révélé qu'elle avait créé une "fondation privée" destinée à aider ses neveux et nièces et des ?uvres culturelles ou sociales promouvant ses convictions catholiques. Fabiola s'était résolue à dissoudre sa fondation et avait par la suite limité encore plus ses sorties publiques.

