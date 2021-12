Bruxelles (AFP). Fabiola, l'ancienne reine des Belges, est décédée à l'âge de 86 ans

Fabiola L'ancienne reine des Belges Fabiola, restée très populaire dans son pays d'adoption plus de 20 ans après le décès de son époux Baudouin, est décédée vendredi soir à Bruxelles à l'âge de 86 ans. "Leurs Majestés le Roi et la Reine et les Membres de la Famille Royale annoncent avec une très grande tristesse le décès de Sa Majesté la Reine Fabiola, survenu ce soir au Château du Stuyvenberg à Bruxelles", a annoncé le Palais dans un communiqué. Le drapeau qui flotte au dessus du palais royal dans le centre de Bruxelles a été mis en berne. Aucune décision n'a encore été prise sur les funérailles, a indiqué Palais. Fabiola avait été hospitalisée en 2009 pour une broncho-pneumonie. En juillet 2013, elle avait assisté à la passation de pouvoir entre son beau-frère, le roi Albert II et son neveu Philippe, dont elle était très proche. Les années passant, une arthrose l'avait contrainte à s'appuyer sur une canne puis à se déplacer en fauteuil roulant, ses apparitions devenant alors de plus en plus rares. Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse héritière Elisabeth sont venus se recueillir au château du Stuyvenberg, où Fabiola repose. De même que l'ancien roi Albert et son épouse Paola, ainsi que plusieurs membres de la famille royale. Cette reine très catholique, adepte du Renouveau charismatique, avait marqué les esprits du monde entier en 1993 en assistant aux obsèques du roi Baudouin tout de blanc vêtue, signe d'espoir et de résurrection. Elle était alors entrée dans la légende comme la "reine blanche". Baudouin venait de mourir brutalement à 62 ans pendant ses vacances en Espagne, suscitant une immense émotion dans le pays. La grande souffrance du couple, resté très complice au cours des années, fut de ne jamais avoir d'enfants. Fabiola avait perdu cinq enfants avant leur naissance. Née Dona Fabiola de Mora y Aragon le 11 juin 1928 à Madrid, dans une famille de la noblesse espagnole, elle avait épousé Baudouin en décembre 1960, devenant la cinquième reine des Belges. - La reine blanche - Cette femme à la personnalité enjouée, "folle de musique et folle de danse", avait rendu le sourire à Baudouin, surnommé le "roi triste" depuis son accession au trône en 1951 dans des conditions difficiles après l'abdication de son père Léopold III. "La Belgique perd ce soir une grande reine qui a fait rayonner l'image de notre pays à travers le monde entier. Nous garderons le souvenir d'une grande dame qui s'inscrira dans l'Histoire de notre pays", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre, le libéral Charles Michel. "La reine Fabiola a assisté le roi Baudouin durant tout son règne au service de la Belgique. Elle restera dans les mémoires pour sa présence et sa disponibilité, notamment auprès des plus fragiles de notre société", a souligné son prédécesseur, le socialiste Elio Di Rupo. "C'est une page qui se tourne", ont estimé plusieurs dirigeants politiques en soulignant que sous le règne de Baudouin, la Belgique était passée d'un Etat unitaire à un pays fédéral. Geert Bourgeois, le ministre-président de la région flamande, membre du parti nationaliste N-VA, a exprimé son "chagrin". Le couple royal espagnol, Felipe VI et Letizia, ont envoyé un télégramme de condoléances aux souverains belges, a indiqué le Palais à Madrid. "Je tenais à venir pour lui remettre quelques fleurs", a déclaré un homme d'une cinquantaine d'années, interrogé par la chaîne RTL-TVI devant les grilles du château. "C'était une personne très attachante, qui a fait beaucoup pour la Belgique". Une femme s'est présentée devant le palais royal avec une bougie. Début 2013, Fabiola s'était retrouvée au c?ur d'une polémique, écornant son image, lorsque la presse avait révélé qu'elle avait créé une "fondation privée" destinée à aider ses neveux et nièces et des ?uvres culturelles ou sociales promouvant ses convictions catholiques. Elle s'était résolue à dissoudre sa fondation et avait par la suite limité ses sorties publiques.

