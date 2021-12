Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 6 et 7 décembre

MANCHE



Jusqu'au 5 janvier, pour les fêtes de fin d'année les commerçants de Cherbourg installe une patinoire de 300m2, une vraie patinoire de glace, place De Gaulle face au théâtre. Au programme : démonstrations de hockey, démonstrations de patinage artistique, initiations au patinage et bien d'autres animations.



Le Père Noël Vert du Secours Populaire et ses lutins sont à nouveau sur le marché de Saint-Lô ce samedi de 9h à 12h30 et proposent des «roses des sables», des «clowns en lavande» et autres objets divers pour la solidarité de Noël. Vous pourrez y déposer des jouets neufs ou en parfait état pour que Noël n'oublie personne.



Samedi c'est l'élection de Miss Saint-Lô. 16 candidates, âgées de 16 à 20 ans, sont en lice pour remporter le titre et ainsi représenter la ville préfecture. Elles devront défilés dans 3 tenues différentes. Un spectacle de mime vous sera proposé. Pour assister à la soirée rendez-vous salle Salvador Allende à 20h30, les places sont en vente à Planet'R et à la Mie Caline de Saint-Lô. Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur www.saintlocommerces.com



Si vous voulez du spectacle, ce dimanche, rendez-vous au pôle hippique des Pieux pour voir évoluer les différentes catégories de poussins à séniors qui participent à l'étape du challenge de Horse Ball. Retrouvez les horaires précises des premières rencontres sur la page Facebook "Complexe-Hippique-Les-Pieux".



Ce dimanche, c'est le championnat de Normandie de Cyclo-Cross à Flammanville avec Tendance Ouest. Rendez-vous toute la journée de dimanche pour faire un point sur la course et retrouvez Tendance Sports en direct de Flammanville de 18h à 19h.



CALVADOS



Vendredi et samedi, le CAVS, Le Club des Amateurs de Voitures de Sport, vous propose un événement au profit du Téléthon. Venez faire un tour dans ces voitures de rêve sur le circuit du CESR à Ifs. L'intégralité des sommes seront reversées pour le Téléthon.



Vendredi et samedi, c'est la 24e édition du salon de l'étudiant à Caen. Le rendez-vous pour trouver votre formation et découvrir les poursuites d'études possibles dans votre région. Rendez-vous au parc des expositions de Caen de 9h à 18h les deux jours, c'est gratuit.



Ce samedi, le SM Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1 au stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 19h45.



Ce week-end, Grandcamp Maisy accueille la fête de la coquille Saint Jacques. Pendant deux jours, de nombreuses animations sont proposées. Rendez-vous samedi et dimanche à Grandcamp Maisy, l'entrée est gratuite.



A partir de dimanche et jusqu'au 10 décembre la crème du tennis français s'affronte au Zénith de Caen. L'une des têtes d'affiche de cette édition 2014, c'est l’espagnol Tommy Robredo. Pour accéder à la billetterie rendez-vous sur open-de-caen.com



ORNE



Jusqu'au 4 janvier, Alençon fête Noël avec de nombreuses animations. Nouveauté cette année avec l'installation d'une grande roue. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-alencon.fr



La ville de Bellême fête Noël vendredi et tout ce week-end. Marché de Noël, spectacles, jeux géants, l'arrivée du Père Noël et des animations de rues sont prévues pendant ces 3 jours de festivités. Le programme complet est à retrouver sur www.bellemenoel.fr



Ce samedi les sapeurs pompiers d'Ecouché se mobilise en faveur du Téléthon. Une course est organisée depuis le centre de secours pour récolter des fonds. Rendez-vous ce samedi dés 8h au centre de secours des pompiers d'Ecouché pour 90 kms de vélo ou de course à pied avec diverses animations au profit du Téléthon.



Dimanche, c'est le 2e rendez-vous des «Dimanches après-midi à l'Aigle». Des ateliers créatifs seront proposés pour fabriquer des boules à neige, des bougeoirs ou encore des cadres photos. C'est gratuit. Rendez-vous de 14h à 18h au Foyer Guilloux de l'Aigle.



Le Téléthon à Alençon c'est ce dimanche. Des tours en voitures anciennes seront organisés au départ de la Place Foch, avec 25 voitures : Mustang, DS, Vespa, Fiat 500, 2CV, Pontiac. Le circuit passera à l'intérieur du parc du Conseil Général. C'est 2€ le tour de voiture. Rendez-vous dimanche de 10h à 17h.