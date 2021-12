Sortir dans le Calvados : vendredi 5 décembre

Les Hivernales de Falaise ont lieu tout ce mois de décembre. Au programme plusieurs activités et animations aux quatres coins de la ville qui ravira les petits et les grands. Retrouvez le programme complet des hivernales sur falaise-tourisme.com



Aujourd'hui et demain, de nombreuses associations, entreprises et collectivités se mobilisent dans notre région pour le Téléthon. Plus de 250 événements sont organisés en Normandie. Retrouvez le programme complet sur coordination.telethon.fr et découvrez les évenements près de chez vous.



Ce samedi, le SM Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1 au stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 19h45.