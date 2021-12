Paris (AFP). La maladie emporte le patron d'Areva, Luc Oursel, en retrait depuis octobre

Le patron d'Areva, Luc Oursel, est décédé mercredi des suites d'une maladie, un mois et demi après s'être mis en retrait de la direction du groupe nucléaire public en difficulté, dont le numéro deux est pressenti pour reprendre les rênes. "Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Luc Oursel, président du directoire de notre groupe", a annoncé Areva dans un bref communiqué. "Nous tenons à saluer l'engagement et le courage de Luc durant les sept ans passés à nos côtés", a précisé le groupe détenu à 87% par des capitaux publics. "Nous souhaitons le remercier d'avoir oeuvré sans relâche au développement des activités d'Areva, au service de son pays", a-t-il ajouté. Agé de 55 ans, Luc Oursel avait annoncé, le 20 octobre, son départ inopiné de la présidence du directoire d'Areva, près de trois ans et demi après sa nomination à la tête du spécialiste de l'atome, alors qu'on le disait lui-même fragilisé par les difficultés de son groupe. Discret, cet ingénieur aux petites lunettes rondes avait rejoint Areva en 2007 et avait succédé le 30 juin 2011 à la patronne controversée du groupe, Anne Lauvergeon, dont il était le bras droit, pour un mandat de cinq ans. "Dans des circonstances personnelles très difficiles, malgré mon très fort attachement à Areva, j'ai dû me résoudre à ne pas poursuivre mes fonctions à la tête de l'entreprise et à me mettre en arrêt de travail pour raisons thérapeutiques", avait-il indiqué le 20 octobre dans un communiqué, sans préciser la nature de sa maladie. - Hommage du gouvernement - "C'était un dirigeant d'entreprise publique qui avait à coeur de remplir sa mission. Il a été frappé subitement par la maladie et il avait tenu à en informer immédiatement les pouvoirs publics pour leur permettre de trouver discrètement une solution pour le remplacer", a réagi François Hollande dans un communiqué. Le président de la République a salué "un industriel qui a mis toute son énergie au service de l'économie et du rayonnement international de son pays", tout comme son Premier ministre Manuel Valls, qui a immédiatement rendu hommage à "un grand capitaine d'industrie, engagé pour la réussite de son entreprise et pour le succès de la France". Pour le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, Luc Oursel "a oeuvré au développement et au renforcement de la filière nucléaire française". Son collègue des Finances, Michel Sapin, a aussi salué "la mémoire de ce dirigeant dévoué à son entreprise". Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, Luc Oursel avait débuté sa carrière en 1984 à la Direction régionale de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes comme chef de la division "Énergie et sous-sol", avant d'intégrer le ministère de l'Industrie puis celui de la Défense, aux côtés de Pierre Joxe. Il était parti dans le privé en 1993, chez Schneider Electric où il avait occupé diverses fonctions de direction jusqu'en 2001, puis chez Sidel (2002-2004) et le transporteur Geodis, dont il était devenu brièvement directeur général en 2006. L'année suivante, il avait intégré le directoire d'Areva tout en prenant la présidence d'Areva NP, filiale de réacteurs nucléaires. - Nouvelle gouvernance - Après son départ, les responsabilités de M. Oursel ont été confiées de manière transitoire au directeur général délégué, Philippe Knoche, dans l'attente, en conseil d'administration, d'une modification du mode de gouvernance du groupe, qui doit être avalisée lors d'une assemblée générale programmée le 8 janvier. Son remplaçant est pressenti pour en devenir le futur directeur général et donc vrai patron opérationnel. L'ancien PDG du groupe automobile PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, devrait pour sa part endosser la présidence du conseil d'administration après avoir été appelé à la rescousse par l'Etat actionnaire pour oeuvrer au redressement du groupe, en remplacement du président du conseil de surveillance Pierre Blayau.

