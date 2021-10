Paris (AFP). Areva: Blayau s'en va, Varin arrive, nouveau coup de théâtre dans l'énergie

L'ancien patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, prendra la tête du conseil d'administration d'Areva à l'occasion du prochain changement de mode de gouvernance du groupe nucléaire public. C'est un nouveau coup de théâtre dans le secteur énergétique français qui connaît une valse de ses dirigeants. L'Etat "souhaite que Philippe Varin entre au (futur) conseil d'administration d'Areva en vue d'en prendre la présidence", a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du ministre de l'Economie, Emmanuel Macron. Il succédera à Pierre Blayau, actuel président du conseil de surveillance d'Areva, que le gouvernement n'a pas souhaité reconduire. M. Blayau "a été convoqué par la directrice de cabinet (du Premier ministre), Manuel Valls, qui le lui a annoncé", avait indiqué peu avant à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du site d'informations économiques Wansquare. Contactés par l'AFP, le groupe Areva et Pierre Blayau n'ont pas souhaité faire de commentaire. "Le conseil de surveillance qui proposera à l'assemblée générale les futurs administrateurs devrait se réunir d'ici la fin de la semaine prochaine", a par ailleurs indiqué la même source proche du ministre de l'Economie. Elle a décrit M. Varin comme un "industriel connu et reconnu, récemment nommé administrateur d'EDF, ce qui assurera la cohérence de la stratégie des deux entreprises et de la filière nucléaire française". La mise à l'écart de Pierre Blayau, qui intervient peu après l'annonce du départ du président du directoire, Luc Oursel, pour des raisons de santé, est un nouveau rebondissement dans le secteur énergétique français, confronté en quelques semaines à des bouleversements en cascade. Outre le départ inopiné de M. Oursel fin octobre, il y a eu la non-reconduction d'Henri Proglio à EDF (remplacé par Jean-Bernard Lévy), la disparition brutale du PDG de Total, Christophe de Margerie, tué dans un accident d'avion, et la nomination d'Isabelle Kocher comme numéro deux de GDF Suez, la plaçant en pole position pour remplacer à terme le patron du groupe, Gérard Mestrallet. Plutôt marqué à gauche, Pierre Blayau, qui aura 64 ans en décembre, avait pris ses fonctions le 24 juin 2013 en remplacement de Jean-Cyril Spinetta, démissionnaire. Son mandat courait normalement jusqu'à 2016. Avant Areva, il avait présidé le directoire de PPR (devenu Kering) de 1993 à 1995, puis Moulinex de 1995 à 2000 et Geodis, la filiale logistique de la SNCF de 2001 à 2013. Polytechnicien, diplômé de l'Ecole des mines, Philippe Varin a lui débuté sa carrière au sein du groupe métallurgique Péchiney, jusqu'à en prendre la vice-présidence en 1999. Débauché en 2003 pour prendre les commandes du concurrent Corus, il assure le redressement du groupe anglo-néerlandais. La famille Peugeot, principal actionnaire de PSA, vient alors le chercher en 2009 pour prendre les rênes du constructeur automobile après le limogeage de Christian Streiff. Il a notamment été l'artisan de l'ouverture du groupe familial au chinois Dongfeng, entré au capital en début d'année au côté de l'Etat français. En mars, il a quitté le groupe, remplacé par l'ancien numéro deux de Renault, Carlos Tavares. Il était depuis juin représentant spécial pour les relations économiques avec les pays de l?Asean (Association des nations du sud-est asiatique). - Assemblée générale reportée - Les fonctions de Luc Oursel sont assurées de manière transitoire par le numéro deux d'Areva, Philippe Knoche, jusqu'à ce qu'une assemblée générale valide la modification du mode de gouvernance du groupe nucléaire. De société à directoire et conseil de surveillance, Areva doit prendre le statut, plus habituel, de société à conseil d'administration.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire