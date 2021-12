Toulouse (AFP). Inondations: retour à la normale dans les Pyrénées-Orientales

La situation dans les Pyrénées-Orientales s'orientait lundi vers la normale après une crue exceptionnelle qui a fait un mort et quelque 3.500 déplacés, a déclaré lundi matin à l'AFP la Préfète, Mme Josiane Chevalier. "Les cours d'eau sont repassés en vigilance jaune", tout comme l'ensemble du département, a-t-elle indiqué et les personnes déplacées sont rentrées chez elles au terme de ces quatre jours d'intempéries. La préfecture a néanmoins décidé de "fermer les transports scolaires aujourd'hui", en raison de la difficulté de circulation sur certaines routes ou d'écoles fermées en raison des dégâts, a-t-elle encore indiqué. En raison de ces "inondations exceptionnelles", un total de 77 axes ont été partiellement fermés, 32 axes fonctionnent alternativement et 10 passages à gué sont interdits, a indiqué Mme Chevalier à l'AFP "Cet après-midi nous réunirons l'ensemble des maires pour faire le point et préparer le dossier de catastrophes naturelles", a-t-elle également déclaré. Elle se référait à l'engagement du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve de classer en état de catastrophe naturelle l'Aude et les Pyrénées-Orientales, "dès lundi matin", lors d'une visite dimanche après-midi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), très touchée par les inondations. Dans l'Aude voisine, l'alerte rouge "crues" avait été levée dès dimanche soir après une montée des eaux de 3,5 m dans la Berre, touchant notamment la commune de Portel-des-Corbières. L'Aude restait toutefois en vigilance orange lundi matin à 06h00, tout comme le Var. Météo-France a en revanche rétrogradé les Pyrénées-Orientales en vigilance jaune, tout comme 13 autres départements. En tout 24 personnes ont péri dans les intempéries dans le sud de la France depuis le début de l'année, sans compter les disparus.

