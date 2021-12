Perpignan (AFP). Intempéries: les Pyrénées-Orientales placées en vigilance rouge

Les inquiétudes se portaient samedi soir sur les Pyrénées-Orientales, placées en vigilance rouge "pluie-inondation" par Météo France en raison du renforcement attendu de précipitations qui ont déjà fait quatre morts et deux disparus dans le Var. "Dans la nuit de samedi à dimanche, les pluies localement orageuses vont à nouveau se renforcer, notamment sur une grande partie est des Pyrénées-Orientales ainsi que l'extrême sud de l'Aude", maintenu en vigilance orange, avertit Météo France dans son bulletin émis peu après 22h00, qui prévoit des intensités horaires pouvant localement dépasser les 50 voire 60 mm. La fin des intempéries n'est pas attendue avant dimanche à 16h00, prévient Météo France. L'agence a également maintenu l'Hérault en vigilance orange "inondation". "Dimanche, les pluies perdureront toute la journée sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude mais les intensités horaires seront plus faibles, de l'ordre de 10 à 30 mm. Sur l'ensemble de l'épisode, des maxima ponctuels de l'ordre de 400 mm sont donc possibles sur l'est et le centre des Pyrénées-Orientales", selon Météo France. "Les cours d'eau du Têt, de l'Agly et du Tech sont très surveillées", a indiqué à l'AFP le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Fabrice Rosay. "Mais nous n'avons pas de crainte portant sur des lotissements ou des quartiers en particulier. Seules quelques évacuations ponctuelles ont été effectuées mais pas des lotissements entiers par exemple", a-t-il nuancé peu avant 23h00. Une quarantaine de personnes ont dû être mises en sécurité après l'inondation de leur domicile dans des communes situées le long de l'Agly, qui a débordé par endroits dans le nord des Pyrénées-Orientales. Cent sapeurs-pompiers et une centaine de gendarmes sont mobilisés sur place, selon la préfecture qui a demandé également des renforts de militaires de la protection civile. Plusieurs villages ont ouvert des salles communales en vue de servir d'éventuels refuges, le long de la Têt, du Tech et de l'Agly, selon la préfecture. Dans l'Aude, la pluie tombait également mais "les sapeurs pompiers n'ont pas effectué d?interventions marquantes relatives aux intempéries", a indiqué la préfecture. Un camping à Sigean a été évacué de manière préventive, a-t-elle ajouté. Dans l'Hérault, où le pire avait été craint vendredi en raison de la crue de l'Orb, les eaux de la rivière ont reflué samedi après-midi. Aucune inondation significative n'a depuis été signalée par les pompiers, qui parlent d'un retour à la normale. - Deuil à La Londe - C'est donc vers le Sud-Ouest que les précipitations se sont déplacées samedi soir, après avoir durement frappé le Var. Lors d'un déplacement dans le département dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est engagé à lancer une procédure de "reconnaissance accélérée de catastrophe naturelle" pour La Londe-les-Maures (Var), où deux personnes ont perdu la vie. "Dans l'épreuve, notre pays se doit d'être solidaire", a-t-il affirmé, après avoir pris la mesure de la désolation qui règne dans la commune, ainsi que d'un sentiment de deuil. Le bilan est particulièrement lourd: quatre morts, deux disparus et des dégâts considérables occasionnés aux habitations, exploitations agricoles et petites entreprises. A La Londe, commune d'un peu moins de 10.000 habitants, où un précédent orage avait fait un mort le 19 janvier, les recherches ont repris samedi pour retrouver la fillette de 8 ans emportée par une rivière en crue, lors d'un violent orage, jeudi après-midi. Le corps de sa mère avait été découvert vendredi matin, après celui d'une femme de 68 ans jeudi. Ailleurs dans le Var, une quadragénaire a été retrouvée morte vendredi dans le port de Hyères et, à Cogolin, c'est le corps d'un quinquagénaire qui a été repêché dans un ruisseau. Une autre personne est portée disparue depuis samedi: un homme dont la voiture a été trouvée dans une rivière à La Garde-Freinet, dans le golfe de Saint-Tropez.

