La Londe-les-Maures (France) (AFP). Intempéries: désolation dans le Var, alerte rouge dans les Pyrénées-Orientales

Les inquiétudes se portaient samedi soir sur les Pyrénées-Orientales, où d'intenses précipations étaient encore attendues, après avoir fait quatre morts et deux disparus dans le Var. Lors d'un déplacement dans le département dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est engagé à lancer une procédure de "reconnaissance accélérée de catastrophe naturelle" pour La Londe-les-Maures (Var), où deux personnes ont perdu la vie. "Dans l'épreuve, notre pays se doit d'être solidaire", a-t-il affirmé, après avoir pris la mesure des importants dégâts et de la désolation qui règne dans la commune. Après le Var, les intempéries se déplaçaient samedi soir vers le Sud-Ouest. Les Pyrénées-Orientales ont été placées en vigilance rouge "pluie-inondation" tandis que l'Aude et l'Hérault restaient en vigilance orange. En début de soirée, une vingtaine de personnes ont dû être mises en sécurité après l'inondation de leur domicile dans des communes situées le long de l'Agly, qui a débordé par endroits dans le nord des Pyrénées-Orientales. Cent sapeurs-pompiers et une centaine de gendarmes sont mobilisés sur place, selon la préfecture qui a demandé également des renforts de militaires de la protection civile. Plusieurs villages ont ouvert des salles communales en vue de servir d'éventuels refuges, le long de la Têt, du Tech et de l'Agly, selon la préfecture. Dans l'Aude, la pluie tombait également mais sans causer 'inquiétude majeure, selon les secours. Dans l'Hérault, où le pire avait été craint vendredi en raison de la crue de l'Orb, les eaux de la rivière ont reflué samedi après-midi. Aucune inondation significative n'a depuis été signalée par les pompiers. - Un répit pas avant dimanche 16h00 - Dans le secteur de Bédarieux, où les craintes étaient vives, seulement quelques quartiers "bas" ont été touchés et l'eau se retirait. Idem à Béziers, en aval, où quelques maisons du centre ancien ont été touchées. Des évacuations préventives avaient eu lieu. La fin des intempéries n'est pas attendue avant dimanche à 16h00, a averti Météo France. L'alerte orange a été levée par l'agence samedi après-midi pour l'Aveyron et la Haute-Corse, comme elle l'avait été pour le Gard et le Var jeudi. Dans ce département, où de nombreuses routes demeurent fermées après des éboulements, l'heure était au deuil et à la désolation. Le bilan est particulièrement lourd: quatre morts, deux disparus et des dégâts considérables occasionnés aux habitations, exploitations agricoles et petites entreprises. A La Londe, commune d'un peu moins de 10.000 habitants, où un précédent orage avait fait un mort le 19 janvier, les recherches ont repris samedi pour retrouver la fillette de 8 ans emportée par une rivière en crue, lors d'un violent orage, jeudi après-midi. Le corps de sa mère avait été découvert vendredi matin, après celui d'une femme de 68 ans jeudi. Ailleurs dans le Var, une quadragénaire a été retrouvée morte vendredi dans le port de Hyères et, à Cogolin, c'est le corps d'un quinquagénaire qui a été repêché dans un ruisseau. Une autre personne est portée disparue depuis samedi: un homme dont la voiture a été trouvée dans une rivière à La Garde-Freinet, dans le golfe de Saint-Tropez. Outre le Var, c'est l'Hérault qui aura subi les plus importants dégâts. Vendredi, la commune de Sérignan a été soufflée par une mini-tornade, ensevelissant un couple dans sa maison, qui a pu heureusement être rapidement extrait, indemne. Son enfant, légèrement blessé, avait été secouru peu avant. Arbres déracinés, toitures arrachées, campings détruits: le "phénomène" a touché "un secteur d'environ 200 m de rayon à Sérignan-Plage", selon le maire, Jacques Dupin. "Tout a explosé en moins d'une minute", a témoigné Jacky Leulier, patron du camping Aloha. La dernière alerte météorologique importante en France remonte à la mi-novembre: cinq personnes circulant en voiture avaient péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère.

