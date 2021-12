Geneva (AFP). Ebola: le dernier bilan approche les 7.000 morts

Près de 7.000 personnes sont mortes du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, selon le dernier bilan samedi de l'Organisation mondiale de la Santé qui a compté plus de 1.200 morts supplémentaires depuis son précédent bilan datant de mercredi. Selon les chiffres publiés par l'OMS dans la nuit de vendredi à samedi, 16.169 personnes ont été contaminées par le virus Ebola dont 6.928 sont mortes dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés, la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia. Le précédent bilan publié mercredi pour ces trois pays, établi par l'OMS, faisait état de 5.674 morts. Selon Tarik Jasarevic, porte-parole de l'OMS, le bond du chiffre des morts semble être dû à une mise à jour "des données passées" et non pas à une hausse spectaculaire des morts ces derniers jours. L'organisation avait indiqué à plusieurs reprises que les chiffres publiés de morts étaient peut-être sous-estimés étant donné les difficultés rencontrées dans la collectes de données globales. De plus ,le taux de mortalité pour les malades atteints du virus se situerait actuellement aux environs de 70%. L'épidémie la plus mortelle depuis l'apparition du virus de la fièvre hémorragique Ebola a frappé le plus durement le Liberia même si les observateurs indiquent que la progression du virus semble s'être considérablement ralentie ces dernières semaines. Quoiqu'il en soit, le Liberia arrive en tête des pays au plus fort bilan des victimes avec 4.181 morts sur 7.244 cas enregistrés. Dans le bilan précédent de l'OMS, le Liberia ne comptait que 3.016 morts sur 7.168 cas. La Sierra Leone, où l'épidémie d'Ebola s'étend toujours rapidement, selon l'OMS, dans de nombreuses régions totalise actuellement 1.461 morts sur 6.802 cas, contre 1.398 morts sur 6.599 cas comptabilisés jusqu'au 26 novembre. En Guinée, où l'épidémie s'est déclarée il y a près d'un an, 1.284 cas mortels ont été enregistrés sur 2.123 cas signalés, contre 1.260 cas mortels et 2.134 cas signalés deux jours plus tôt. L'OMS n'a pas fourni, dans son nouveau bilan, une mise à jour des chiffres pour les autres pays touchés. Dans son précédent bilan, l'organisation onusienne avait dit que le Mali, pays le plus récemment touché par Ebola, comptait huit cas confirmés dont six ont été mortels. Le Mali a annoncé vendredi avoir pour la première fois réussi à guérir un patient contaminé. Les bilan pour le Nigeria - huit morts - et le Sénégal - un seul cas - sont restés inchangés depuis 57 jours. Ces deux pays ont été officielement retirés de la liste des pays atteints par le virus Ebola. Hors d'Afrique, quatre cas ont été diagnostiqués aux Etats-Unis, dont un cas s'est avéré mortel. Il y a eu également un cas en Espagne : une aide-soignante qui a été guérie. L'incubation du virus de la fièvre hémorragique Ebola peut normalement durer jusqu'à 21 jours, période pendant laquelle la personne doit rester en observation. Mais les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leurs liquides biologiques, y compris le sperme et le lait maternel. Le virus se transmet par contact direct avec ces fluides corporels d'une personne atteinte. Les personnels de santé figurent parmi les personnes les plus menacées de contamination, avec 340 morts sur 592 cas recensés dans cette catégorie professionnelle.

