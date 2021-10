Genève (AFP). Ebola: un nouveau cas probable en Sierra Leone, selon l'OMS

"Un nouveau cas probable" d'Ebola "est sous enquête en Sierra Leone, ce qui reflète le risque continue de nouveaux cas", a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'agence spécialisée des Nations unies, Tarik Jasarevic. "Le gouvernement du Sierra Leone a agi rapidement pour détecter et répondre à ce nouveau cas suspect, qui doit encore être confirmé", a-t-il ajouté. L'OMS souligne par ailleurs le "risque permanent de nouvelles flambées durant 2016 en raison de la persistance du virus parmi les survivants". Le virus subsiste dans certains liquides corporels, notamment le sperme où il peut rester jusqu'à neuf mois, voire un an. Jeudi, la déclaration par l'OMS de l'arrêt de "toutes les chaînes connues de transmission" de l'épidémie d'Ebola au Liberia comme dans l'ensemble de la région avait été accueillie avec soulagement mais prudence par les pays touchés et la communauté internationale. Quelques heures plus tard la Sierra Leone annonçait un décès suspect d'Ebola à Magburaka, dans le district de Tonkolili (nord). Un premier prélèvement a été testé positif jeudi, selon un haut responsable au ministère sierra-léonais de la Santé joint au téléphone par l'AFP. Selon ce responsable ayant requis l'anonymat, il s'agit d'une étudiante décédée à une date non indiquée. Des analyses complémentaires doivent être effectuées et "les résultats complets seront portés à la connaissance du public d'ici à vendredi", a-t-il déclaré, refusant de fournir l'identité, l'âge et l'établissement où était inscrite la victime. La Sierra Leone est sortie de l'épidémie depuis le 7 novembre. L'épidémie d'Ebola, partie en décembre 2013 de Guinée, s'était ensuite propagée au Liberia et en Sierra Leone. En deux ans, elle a gagné dix pays, dont l'Espagne et les Etats-Unis, provoquant officiellement 11.315 morts sur 28.637 cas recensés à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, trois Etats limitrophes. Ce bilan, sous-évalué de l'aveu même de l'OMS, est sept fois supérieur en nombre de morts à celui cumulé de toutes les épidémies d'Ebola depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976.

