Kaboul (AFP). Kaboul: un étranger et un Afghan tués dans l'attaque des talibans

Un étranger et un Afghan ont été tués samedi à Kaboul dans l'attaque revendiquée par les talibans contre un bâtiment dans l'ouest de la ville, situé près du Parlement afghan, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police. "Un Afghan et un étranger, travaillant tous les deux pour une organisation étrangère, ont été tués", a déclaré le porte-parole, Hashmat Stanakzain, sans préciser la nationalité de la victime et le nom de l'organisation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire