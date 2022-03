Spin Boldak (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: prochain arrêt "le paradis", l'itinéraire d'un jeune kamikaze

Avec son sourire d'ange et son duvet, Mohibullah fait bien ses 15 ans et il se rêve kick boxer. Mais ce sera pour plus tard. Pour l'heure, il est en prison pour avoir tenté de commettre un attentat-suicide sur ordre des talibans afghans.