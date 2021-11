Sortir dans la Manche : vendredi 28 novembre

Le festival du jeu et du jouet se déroule jusqu'au samedi 6 décembre. L'occasion de s'amuser en famille. Venez en famille dès ce mercredi au centre d'animation les Unelles à Coutances. Plus d'infos sur www.lesunelles.com



Handball, ce vendredi la JS Cherbourg reçoit l'US Ivry au complexe Chantereyne. Rendez-vous ce soir pour assister à la rencontre à partir de 20h30.



Le traditionnel marché de Noël organisé chaque année par l'Atelier de Gilberte, se tient tout ce week-end, sur le parking de l'hôtel Campanile (sous chapiteau chauffé). Venez découvrir les merveilles confectionnées tout au long de l'année par les bénévoles de l'association dans un seul but : récolter des fonds pour Coeur & Cancer et les enfants de la pédiatrie de l'hôpital Pasteur. Rendez-vous samedi et dimanche à Cherbourg.