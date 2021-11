Drakkars de Caen : Une défaite encourageante

Tout juste auréolés d'une qualification en quart de finale de la coupe de France, les Amiénois partaient favoris face aux Drakkars Caennais.

Après un premier quart d'heure difficile, les Caennais ont su faire face pour se relever rapidement et ouvrir le score à la 17ème minute par Vsevolod TOLSTUSHKO. Les normands prennent la tête durant une dizaine de minute avant l'égalisation picarde à la 25ème minute par l'intermédiaire de Kevin BRUIJSTEN.

Dix minutes plus tard, à la 34ème minute, les amiénois passent devant les normands grâce à Romain BAULT. Une joie de courte durée, les normands faisant preuve de réalisme en égalisant à peine une minute plus tard par Thiery POUDRIER qui remet les deux équipes à égalité au moment de regagner les vestiaires : 2 buts partout à la mi-temps.

La seconde période verra une pleiade d'occasion, aucune des deux équipes n'arrivant à trouver la faille grâce au talent des deux gardiens. On entamme donc une prolongation qui elle aussi ne donnera rien, place aux Tirs aux Buts !

Cette séance sera elle aussi particulièrement stérile, seul le premier attaquant amiénois Joel CHAMPAGNE trouvera la faille offrant ainsi aux picards une victoire 3 buts à 2.

"On a récupéré des blessés, des nouveaux joueurs et les garçons ont repris confiance en eux. Ils se sentent plus forts et ça se voit dans les comportements depuis trois matches. Cela s'est vu une nouvelle fois hier face à Amiens". Indique le coach caennais.

Nouvelle défaite pour les caennais qui enchainent néamoins leurs 4ème points de suite, une bonne chose dans la course au maintiens. Prochain match pour les caennais, face à Morzine Avoriaz samedi prochain à domicile