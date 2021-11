Tokyo (AFP). Japon: séisme de magnitude 6,8 à Nagano, plusieurs blessés

Un fort séisme de magnitude 6,8 s'est produit samedi soir au Japon, dans la préfecture de Nagano (centre-nord), secouant violemment un large périmètre et faisant plusieurs blessés, selon l'agence de météorologie nationale et des témoignages cités par les médias. "Cinq personnes ont été ensevelies sous quatre maisons détruites dans la localité de Hakuba", a indiqué la chaîne de télévision NHK, citant des services de secours de la province de Nagano mais sans donner plus de précisions dans l'immédiat. Un des habitants sous les décombres aurait été dégagé et les sauveteurs s'affairaient pour retrouver les quatre autres dont on était sans nouvelles, selon la même source. Plusieurs autres personnes pourraient aussi avoir été blessées dans la même localité. "Nous avons immédiatement mis en place une cellule de crise pour rassembler les informations. Le Premier ministre a ordonné que tout soit fait pour que la priorité soit donnée au secours et à la sécurité des citoyens", a commenté le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. Par ailleurs, d'autres blessés seraient aussi déplorés dans la cité d'Omachi, ainsi que quatre personnes dans la ville de Nagano. Du côté du centre de crise préfectoral, un correspondant de la NHK soulignait que "des vérifications étaient en cours". Le tremblement de terre a eu lieu vers 22H08 locales (13H08 GMT) avec une faible profondeur de seulement 10 kilomètres. Aucun tsunami n'a été constaté. Des coupures d'électricité ont été recensées et une partie du trafic ferroviaire interrompue. Les trains à grande vitesse "shinkansen" de la région ont été stoppés après les secousses. "Il s'agit d'un des plus importants séismes de ces 100 dernières années dans cette région en termes de magnitude, le précédent datant de 1987", a expliqué un sismologue de l'agence de météo lors d'une conférence de presse. Un système d'alerte précoce a prévenu les médias, organismes publics, entreprises et les particuliers équipés d'un téléphone mobile compatible quelques secondes avant que les trépidations ne soient ressenties. Plusieurs répliques se sont produites ensuite, dont une de magnitude 4,3, également fortement perçues, dans la même zone à 22H37 locales (13H37 GMT). - Installations nucléaires indemnes - "Des chutes de pierres et glissements de terrain sont à redouter, il faut donc faire très attention d'autant que des secousses fortes peuvent survenir dans les heures et jours prochains", a prévenu le sismologue de l'agence météorologique. Des photos postées sur internet montrent des cuisines sens dessus dessous ou des piles de papiers en vrac tombés d'étagères. Les témoins disent avoir été surpris et avoir eu très peur: "c'est la première fois que j'ai été tant secoué et aussi longtemps", a assuré un habitant de Nagano. Plusieurs routes ont par ailleurs été coupées par des glissements de terrain ou d'importantes fissures provoqués par le tremblement de terre. Selon la compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) qui possède une centrale non loin de là, Kashiwazaki-Kariwa, dans la préfecture voisine de Niigata, rien d'anormal n'a été décelé dans ce complexe atomique dont les sept réacteurs sont actuellement éteints. Aucune anomalie n'a non plus été constatée dans d'autres centrales secouées par ce séisme, elles aussi toutes stoppées. Le Japon est situé à la jonction de quatre plaques tectoniques et enregistre chaque année environ 20% des séismes les plus violents recensés sur la planète. Les Japonais gardent en mémoire le terrible tremblement de terre du 11 mars 2011 à l'origine d'un gigantesque tsunami sur la côte nord-est, qui a fait plus de 18.000 morts et entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima.

